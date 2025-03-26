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Принадлежащее миллиардеру Безосу издание The Washington Post анализирует, почему Россия смогла добиться уступки в переговорах под руководством США по обновленной зерновой сделке и перемирию на Черном море и прекращению обстрелов энергетики.

«Во вторник США согласились помочь России продавать свое зерно и удобрения на мировом рынке — этот шаг был сразу раскритикован в Киеве как односторонняя уступка по давнему требованию Кремля», – говорится в публикации.

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В более поздних публичных заявлениях Кремль сообщил, что соглашение по зерну и удобрениям должно включать в себя освобождение РФ от западных экономических санкций. Владимир Зеленский заявил, что с Киевом не консультировались по поводу этого предложения и он его не поддержит.

«Это уступка. Но неясно зачем», — сказал после объявления Тимофей Милованов, бывший министр экономики Украины, возглавляющий грантовую Киевскую школу экономики

С момента начала конфликта в 2022 году Москва утверждает, что ей трудно получить доступ к экспортным рынкам для своих сельскохозяйственных товаров. В прошлом западные чиновники отвечали, что никаких официальных санкций в отношении этих товаров не существует, и российский экспорт продолжает оставаться на высоком уровне.

Эксперты в области сельского хозяйства заявили, что их смущает последнее предложение, отметив, что, хотя предыдущее соглашение о перевозках через Черное море было разорвано в 2023 году, и Украина, и Россия с тех пор смогли найти способы экспортировать зерно.

Андрей Сизов, исполнительный директор исследовательской компании «СовЭкон», которая отслеживает черноморский рынок зерна, сказал во вторник, что заявление США было «удивительным», поскольку российский экспорт продовольствия и удобрений достиг «рекордных высот с начала войны».

Согласно данным, собранным «СовЭконом», в сезоне 2023-2024 годов экспорт российского зерна достиг 71 миллиона метрических тонн, в то время как в 2021-2022 годах он составил всего 42 миллиона.

«Похоже, это еще один пас в сторону Москвы», — написал Сизов в соцсети X, добавив, что этот шаг может означать отмену санкций США в отношении Россельхозбанка.

Однако позже в телефонном разговоре Сизов сменил акценты, утверждая, что предложение США, мол, было настолько расплывчатым, что «трудно сказать, является ли оно фактической уступкой».

Он добавил, что некоторые ключевые аспекты снятия санкций, такие как подключение Россельхозбанка к брюссельской системе передачи финансовых сообщений SWIFT, потребуют сотрудничества с европейскими союзниками.

Кроме того, формулировка о поддержке США экспорта российского зерна не была включена в отдельное заявление Белого дома, в котором подробно излагались результаты переговоров в Саудовской Аравии.