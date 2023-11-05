«Усыпить Россию»: США не прекращают отгружать оружие Украине, прикрываясь публикациями о переговорах

Елена Острякова.  
05.11.2023 19:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Информвойна, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, СМИ, США, Украина


Несмотря на сложности в Конгрессе США с выделением очередных траншей Украине, поставки оружия в эту страну продолжаются.

Об этом со ссылкой на свои источники заявил предатель Родины, бывший агент КГБ СССР Юрий Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на сложности в Конгрессе США с выделением очередных траншей Украине, поставки оружия в...

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«Мне буквально недавно написал один из моих знакомых, который в теме находится – в том смысле, что он занимается поставками оружия Украине. Он говорит, что все идет, все грузится. Он как раз садился в самолет, чтобы вылететь в очередную страну для организации этих погрузок», – сказал Швец.

Он высказал предположения, что многочисленные публикации в западных СМИ о необходимости переговоров призваны усыпить бдительность России, и «на фоне этого «тупика» и произойдет долгожданный взрыв».

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