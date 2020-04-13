Утаивший свое пребывание в Москве крымчанин мог заразить десятки людей

13.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Заразившийся COVID-19 в Крыму житель республики, о заболевании которого стало известно вчера, мог инфицировать еще шесть десятков человек.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он работает в ООО «Восход» – это организация, которая занимается печатанием типографской продукции. С 25-го по 28-е он находился в Москве, сюда прибыл на личном транспорте. 4 числа он почувствовал себя заболевшим, продолжал лечиться самостоятельно на дому. 8 числа он обращается в сельскую врачебную амбулаторию, там он тоже не говорит о том, что он до этого был в Москве. Ему назначается лечение.

11 числа состояние его ухудшается, он обращается уже в приемное отделение больничного комплекса села Восход, ему ставят пневмонию под вопросом, обследуют и с учетом тяжести состояния госпитализируют в инфекционное отделение.

С учетом длительного развития ситуации и большого количества контактов, по факту у него сегодня из его контактных 15 человек находятся в обсерваторе. Из них восемь медицинских работников. 27 человек – те лица, которые одномоментно с ним находились в приемном покое в амбулатории, также поставлены под медицинское наблюдение, они не госпитализированы в обсерваторе, а изолированы на дому.

И 22 человека – это члены семей медицинских работников и лиц, которые контактировали с ним предметно. Таким образом, по одному этому случаю 64 контакта в изоляции. Ситуация довольно непростая, и каждый такой случай тянет за собой цепочку рисков», – заявила Пеньковская.

Всего, по состоянию на сегодняшний день, в Крыму зарегистрированы 32 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, 12 человек уже выписаны из больниц. В Севастополе количество инфицированных не изменилось – из шестерых подтвержденных пациентов четверо вылечились.