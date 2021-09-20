Утечка из ВСУ. Украинская армия планирует чудовищные зверства в Донбассе

20.09.2021 23:52 (Мск), Симферополь, Александр Ростовцев

Новости Украины

22 сентября на Украине начнутся совместные с НАТО и «внеблоковыми партнёрами» специальные командно-штабные учения «Объединённые усилия-2021».

Мы уже делали обзор добытого хакерской группой «Берегини» личного плана посредника при группировке десантно-штурмовых войск, генерал-майора Дузь-Крятченко, из которого вытекало, что ВСУ готовятся воевать не только с Россией, но и с Белоруссией и Приднестровьем.

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Накануне ответственных учений из штаба «укропенвермахта» произошла очередная досадная утечка конфиденциальных материалов, касающихся деятельности генерала Дузь-Крятченко, моделирующих обстановку в зоне учений с изучением взаимодействия войск в условиях тотального доминирования противника на земле и в воздухе.

Читая список вводных, на которые придётся реагировать украинским военным в ходе учений, кровь стынет в жилах и волосы начинают покрываться сединой даже на ногах.

Судите сами: средства радиоэлектронного подавления противника постоянно глушат связь и дезорганизуют управление войсками «самой боеспособной армии Европы»; над головами преемников «воинской славы» УПА туда-сюда шныряют «неопознанные» беспилотники, вываливая тонны листовок с предложением сдаться; к складу ракетно-артиллерийского вооружения просачивается ДРГ противника и уничтожает 15 тонн боеприпасов; шамовка всушников на складах расхищается; в одном из батальонов 86-й одшбр личный состав оказывает открытое неповиновение командованию, срывает боевые задания, в результате которого батальон теряет 6 БТР и 18 единиц стрелкового оружия.

Вокруг украинских штурмовиков подобно акулам кружатся «группы незаконных вооружённых формирований», стремящиеся атаковать «киборгов» из-за каждого куста. С ВПП Таганрога пачками взлетают боевые самолёты, обрушивающие шквал за шквалом смертоносного огня на несчастных хлопцев.

На пути следования подразделений одшбр взлетают на воздух мосты и разливаются цистерны с аммиаком, из штаба бригады исчезает комплект ключевой документации, между частями регулярно прерывается связь, а личный состав разбегается и отказывается выполнять приказы командиров.

Запланированных в документе катаклизмов хватит с запасом на все ВСУ, однако 86-я одшбр при этом держится весело и придурковато, умудряясь бодро отражать атаки лавин российских Т-90 и крепить чувство локтя с другими украинскими частями и соединениями.

Казалось бы, весь учебно-боевой путь просто обязан быть выстлан учебно-боевыми трупами, однако посредник в документе задаёт достаточно скромные невозвратные потери, наводящие на мысль, что командование ВСУ априори считает потенциального противника криворуким и косоглазым.

Но даже не эти ужасы самое смачное в документе.

Согласно плану учений, мирное гражданское население, желающее нормальной жизни – это угроза для командования ВС, поскольку оно может серьезно повлиять на ход боевых действий. План должен скорректировать поведение жителей подконтрольных Украине территорий и отработать ответные тактические мероприятия частей и подразделений ВСУ.

В плане будущих боевых действий в Донбассе командование ВСУ делает серьёзную поправку на то, что органы военной и гражданской власти и местного самоуправления или утратят, или саботируют ситуацию на местах.

Принятый не так давно закон Зеленского «О территориальной обороне» в подконтрольной Киеву части Донбасса выполняться не будет, поскольку чиновники не собираются доверять оружие жителям этих территорий. Разработчики плана учений исходят из того, что гражданское население будет бесконтрольно и массово пытаться перемещаться подальше от боевых действий в центральные районы страны.

В задачу военных входит препятствование уходу нелояльного населения в центральные области Украины и создание лагерей «для временно перемещённых лиц».

Создавать фильтрационные и концентрационные лагеря поблизости от линии фронта только для того, чтобы содержать в них «перемещённых лиц» – занятие бессмысленное. Зададимся вопросом: для чего это может понадобиться украинским военным властям?

С учётом семилетнего опыта отношения властей Украины к населению подконтрольных районов Донецкой и Луганской областей как населению вражеской территории, выводы напрашиваются сами собой: ВСУ планирует использовать «перемещённых лиц» в качестве живого щита, сдерживая наступление противника и применение им тяжёлого вооружения, а также для создания информационного повода, с привлечением представителей бандеровского и западного агитпропа.

ВСУ и центральная власть в Киеве обожают спекулировать на гуманитарных вопросах, запрашивая переговоры и используя паузу для перегруппировки и усиления войск, постепенно превращая подписанные их же полномочными представителями соглашения в макулатуру. Хорошим примером тому являются оба минских соглашения, из которых Украина не выполнила ни единого пункта.

Впрочем, в документе достаточно прозрачно сказано, что командование ВСУ не верит в своих подчинённых, заранее закладывая в сценарий учений неповиновение, дезертирство и саботаж, включая начальников штабов и командиров батальонов.

С таким подходом к делу затевать новую войну образца 2014 года – заранее обречь себя на очередные Иловайск и Дебальцево, вот только где на этот раз остановится фронт – не скажет никто. И не факт, что дело ограничится только выходом к административным границам Донецкой и Луганской областей.

Надо полагать, что и эта утечка военных документов – не последняя, и нам ещё предстоит увидеть немало «открытий чудных».