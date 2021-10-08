«Утекает в ЛДНР»: американцы боятся снабжать ВСУ оружием

Американская военная техника попадает в руки защитников Донбасса. Вскрывшиеся факты заставили США ограничить кампанию по предоставлению современного вооружения Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Ваши представители ездят на международные советы, пресс-конференции, в том числе и НАТО, где возникает вопрос по доступу к определённым стандартам, обменам данных. Есть ли какие-то ограничения по доступу к определённым требованиям, которые ограничивают выбор правильного движения с точки зрения оптимизации систем управления по нашим роботизированным системам или авиационным комплексам?» – спросил модератор встречи.

«Безусловно, есть, – ответил генерал. – Их взгляды на тайну, на секреты технические и не только технические, есть вопросы к нашей стороне в этом смысле».

«Мы знаем, например, что американские системы артиллеристского огня и контрбатарейные, которые попадали к противнику, и некоторые другие случаи, которые имели место. И с их стороны возникают вопросы относительно того, что – то оружие и разработки, их образцы, которые они передают нам, они хотели бы, чтобы была обеспечена безусловная тайна и секретность. В этом есть непростые вопросы и непростое сотрудничество с ними», – рассказал Романенко.