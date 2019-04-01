Выборы
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01.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Галичина, Украина
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Утешительный приз: Тимошенко побеждает в Ивано-Франковской области

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, по предварительным данным, сумела выйти в лидеры президентских выборов как минимум в Прикарпатье, передает корреспондент ПолитНавигатора.

По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки протоколов с 85% избирательных участков в Ивано-Франковской области доля избирателей, поддержавших Тимошенко, выросла до 21,96%, что позволило ей обойти пока еще действующего президента Петра Порошенко ( у него 21,57%).

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По последним данным ЦИК, за Порошенко в регионе проголосовало чуть более 112,5 тыс. человек, в то время как за Тимошенко на 2053 человека больше.

Кроме того, Петр Порошенко проиград выборы в своей вотчине – Винницкой области. Там на первом месте Владимир Зеленский.

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