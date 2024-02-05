«Утонем в дерьме и кипятке»: полковник СБУ о тотальной мобилизации

Тотальная мобилизация на Украине приведет к тому, что на фронт заберут всех дворников и слесарей, и в скором времени страну ждут последствия похуже военных – она утонет в фекалиях и кипятке.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По словам Старикова, мобилизация ученых также лишает Украину будущего.

«Пойдут на войну профессора, ученые. А мы что, страну не будем, война закончится, страна кем будет? Следующий элемент – наберем всех дворников или сантехников. Вот у меня на этой неделе в доме прорвало кипяток, горячую трубу. Слава богу, приехали. А если бы они ушли на фронт? Дерьмом бы залило, дом бы обрушился. Кипяток лил. 288 квартир, что, весь дом надо было отключать от горячей воды?», – сказал полковник.

«А в итоге так и получится – никого не будет. А то, что будет падать ЖКХ, – это еще страшнее, чем там, на фронте… Света, воды не будет, дерьмом может залить и все, а это – одна из задач, чтобы внутри началось шебуршение. Вон, выходишь, а никого нет на улице. В субботу-воскресенье людей по улице не ходит, да и в будничный день то же самое – все прячутся», – заявил Стариков.