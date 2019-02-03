Утонувшего по пьяни ВСУшника объявили пропавшим без вести

03.02.2019, Луганск, Александр Гусар

Военнослужащий ВСУ, находясь в нетрезвом состоянии, провалился под лед во время рыбалки на одном из водоемов вблизи населённого пункта Счастье.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации, полученной от источников в рядах ВСУ, военнослужащий 25-й бригады прапорщик Ковальчук в нетрезвом состоянии самовольно покинул место несения службы и ушел рыбачить на озеро Зимовное в районе населенного пункта Счастье», – рассказал Марочко.

Он также добавил, что свидетелями происшествия стали две местные пенсионерки, которые видели, как пьяный военный провалился под лед.

«Пожилые женщины вызвали спасателей, которые прибыли на место происшествия спустя час. После непродолжительных поисков, спасатели оставили попытки найти тело военнослужащего, а командование 25-й бригады объявило военнослужащего пропавшим без вести», – констатировал представитель оборонного ведомства ЛНР.