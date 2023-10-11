Утопающий Зеленский взялся пугать мир Третьей мировой

Анатолий Лапин.  
11.10.2023 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ситуация в мире дошла до той стадии, когда на любом континенте и в любое время может начаться очередная мировая война.

Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация в мире дошла до той стадии, когда на любом континенте и в любое...

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«Сейчас мир находится в такой ситуации, когда на любом континенте может развернуться мировая война. Используя разные технологии, разное оружие и так далее. Потому моя оценка сегодняшней ситуации, – что лидеры еще могут, благодаря не оружию, а политике, остановить вероятную глобальную войну.

Для этого нужно быть там, разговаривать, находить решения ситуации, потому что все может завершиться страшно», – вещал Зеленский.

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