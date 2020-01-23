«Утопим евреев в русской крови» – на Украине антисемитизм неотделим от русофобии

23.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Современная ксенофобия и, в частности, антисемитизм на Украине берёт своё начало с догматов украинского национализма 30-х – 40-х годов прошлого века.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине существуют ксенофобные настроения и существуют они на бытовом уровне. О проявлении на политическом уровне – очень сложно говорить, что власть поддерживает, в том плане, что президент еврей и до недавнего времени премьер был еврей.

Но то, что сегодня большое количество людей поддерживают не просто идеологию украинского национализма, но апеллируют именно к тем его формам, которые были созданы и законсервировались со времён 30-х – 40-х годов, это настораживает. Именно в этой среде культивируются и антисемитские нотки», – заявил украинский эксперт.

При этом, по его словам, с политтехнологической точки зрения, антисемитизм на Украине не прижился.

«Были попытки использовать еврейский фактор как негативный, чтобы снизить рейтинг того или иного политика. Если вспомнить, как только у Тимошенко повышались рейтинги, сразу появлялись националисты, которые говорили: «Да её фамилия Капительман!» Как у Порошенко росли рейтинги – «Порошенко-еврей!»

Но, на самом деле, это не действовало на избирателя и рядовых граждан. В результате мы сегодня имеем ситуацию, когда фактор антисемитизма закапсулировался именно в этом радикальном крыле, которое сегодня, хочется верить, окажется не только в маргинесе, а за бортом политической жизни», – добавил Бондаренко.

Донецкий социолог Евгений Копатько категорически не согласился с тем, что антисемитизм «закапсулировался» лишь среди радикалов.

«Парадоксальность нашей жизни, особенно после второго майдана, заключается в том, что причудливо переплетаются антисемитизм, русофобия, ненависть к полякам и так далее. Здесь одна из самых высоких шкал ложности. Да, два процента чистых, кто считает, что не любит другие нации, восемь, если в латентной форме, но как бы ни было – и премьер был Гройсман, и Зеленский – президент, но на бытовом уровне это присутствует очень серьёзно», – подчеркнул социолог.

«Когда был второй майдан, вспомните, что на сцене выдавали эти ребята, даже если рядом стоял Яценюк, там особо не стеснялись в выражениях.

Оно стало параллельно расцветать, вот эта фраза: «Утопим евреев в русской крови» присутствовала не единожды, потому что и рост русофобии, и антисемитизма – я это видел, как оно есть на самом деле. Да, говорили, что у нас этого не может быть, но оно происходит», – добавил Копатько.