Утренние прилеты: Украину охватили пожары и начались отключения

18.10.2022  08:37 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Инфраструктура, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика
Новости Украины

Сегодня с утра по всей территории Украины вновь объявлена воздушная тревога.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», российская армия продолжила наносить удары по военным и инфраструктуры объектам.

Сегодня с утра по всей территории Украины вновь объявлена воздушная тревога. Как передает корреспондент...

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Сообщается о взрывах в Кривом Роге. Глава местной администрации Александр Вилкул подтвердил «прилеты» в северной части города и заявил об угрозе повторных ударов.

В Днепропетровске после попадания возник сильный пожар, серьезные разрушения в городе подтвердил и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«В Днепре прилеты по объектам энергетической инфраструктуры. Есть серьезные повреждения», – написал Гончаренко.

Кроме того, с утра в Николаевской области происходит веерное отключение электричества.

Местные источники сообщают о взрывах в Харькове и Запорожье.

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