Утренние прилеты: Украину охватили пожары и начались отключения
Сегодня с утра по всей территории Украины вновь объявлена воздушная тревога.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», российская армия продолжила наносить удары по военным и инфраструктуры объектам.
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Сообщается о взрывах в Кривом Роге. Глава местной администрации Александр Вилкул подтвердил «прилеты» в северной части города и заявил об угрозе повторных ударов.
В Днепропетровске после попадания возник сильный пожар, серьезные разрушения в городе подтвердил и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«В Днепре прилеты по объектам энергетической инфраструктуры. Есть серьезные повреждения», – написал Гончаренко.
Кроме того, с утра в Николаевской области происходит веерное отключение электричества.
Местные источники сообщают о взрывах в Харькове и Запорожье.
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