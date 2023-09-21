Утром российские ракеты накрыли Украину от Харькова до Львова

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Ряд украинских городов нынешним утром подвергся ударам российских ракет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают представители киевского режима на местах.

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По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, удары были нанесены по Черкассам, Киеву, а также Ровенсокй, Львовской и Киевской областям.

«По предварительной информации, около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета – по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв. Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному составу. Есть возгорание на площади 20 кв. Пожары еще тушат», – написал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Ближе к шести утра мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что в городе прозвучало несколько взрывов.

«В общей сложности по меньшей мере шесть «прилетов» было утром по Харькову. По предварительной информации, нуждающейся в уточнении, все в Слободском районе города», – уточнил он.

Кроме того, Ровенская обладминистрация сообщила, что областной центр остался без света.

Пожары в Киеве.

Разрушенная гостиница в Черкассах, где, по всей видимости, находились военные.

При этом, как предупреждают Воздушные силы ВСУ, по состоянию на 8.00 ракеты следуют в направлении Черновицкой и Ивано-Франковской областей.