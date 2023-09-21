Утром российские ракеты накрыли Украину от Харькова до Львова

Игорь Шкапа.  
21.09.2023 08:23
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ряд украинских городов нынешним утром подвергся ударам российских ракет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают представители киевского режима на местах.

Ряд украинских городов нынешним утром подвергся ударам российских ракет. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, удары были нанесены по Черкассам, Киеву, а также Ровенсокй, Львовской и Киевской областям.

«По предварительной информации, около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета – по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв. Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному составу. Есть возгорание на площади 20 кв. Пожары еще тушат», – написал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Ближе к шести утра мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что в городе прозвучало несколько взрывов.

«В общей сложности по меньшей мере шесть «прилетов» было утром по Харькову. По предварительной информации, нуждающейся в уточнении, все в Слободском районе города», – уточнил он.

Кроме того, Ровенская обладминистрация сообщила, что областной центр остался без света.

Пожары в Киеве.

Разрушенная гостиница в Черкассах, где, по всей видимости, находились военные.

При этом, как предупреждают Воздушные силы ВСУ, по состоянию на 8.00 ракеты следуют в направлении Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

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