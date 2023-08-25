«Утром Зеленского сменит исполняющий обязанности»: в Киеве рассказали, чем грозит неподчинение Западу

Анатолий Лапин.  
25.08.2023 12:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский несамостоятелен в своих решениях. В случае, если он пойдет наперекор западным кураторам, сразу же появится другой глава государства.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский несамостоятелен в своих решениях. В случае, если он пойдет наперекор...

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По мнению Бондаренко, Украина сегодня является страной «третьего мира», лидеры здесь могут меняться так же, как в подобных африканских или латино-американских государствах, не имеющих самостоятельности.

«Зеленский в своих решениях несамостоятелен. Даже если завтра Зеленский будет считать, что необходимо принять решение о том, что нужно пойти на какое-то перемирие, два звонка из Великобритании и Соединенных Штатов изменят его решение…

Просто-напросто на следующий день будет другой президент, исполняющий обязанности. Страны «третьего мира», к которым относится Украина, играют по одним и тем же правилам. Посмотрите историю Африки, Латинской Америки и других государств, которые идут по тому же пути отказа от суверенитета в пользу принятия решений за пределами Украины», – заявил Бондаренко.

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