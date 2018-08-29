Утвержденный Порошенко план закончился мясорубкой для ВСУ

29.08.2018, Киев, Владимир Гладков

С каждой годовщиной разгрома под Иловайской украинских подразделений Киев вбрасывает всё больше небылиц, пытаясь уйти от ответственности.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил бывший вице-премьер Крыма, депутат Верховной Рады прошлых созывов Андрей Сенченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На каждую годовщину иловайской трагедии (для власти это больной период, они не знают, как его пережить) они начинают вбрасывать всё новую и новую дезинформацию. Сейчас ставится «дымовая завеса», что это просто эпизод, который вылился в трагедию. Я не знаю, на что он рассчитывает, в материалах нашей следственной комиссии чётко зафиксировано, что был план, утверждённый Порошенко 2 августа», – заявил Сенченко.

«Это был план по окружению двумя полукольцами Донецка, стратегический замысел состоял в том, чтобы перерезать все направления коммуникаций, по которым поддерживалась группировка в Донецке. Одно полукольцо шло через Иловайск и должно было закончиться в районе Зугрэса.

Не хватило сил. Да, враг коварен, он перевесил, но нужно принимать решения: есть резервы – вводите, нет резервов – примите решение. Что мы делаем: есть силы взять до конца Иловайск и там закрепиться – нет сил, окей, давайте выйдем, выровняем линию фронта. Неделями не принимались никакие решения, люди гибли. Далее, 23 числа, когда началось окружение Иловайска, оно же не сразу произошло, сутки – трое можно было выходить, и запрашивали решение о выходе, а им говорили: «Ждите», – напомнил экс-депутат.

«И такой лжи очень много, и она продолжает тиражироваться, добавляются новые небылицы. Задача одна: уйти от ответственности», – уверен Сенченко.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», экс-глава МИД Украины Константин Грищенко призвал не винить командиров ВСУ за гибель военнослужащих в «котле», так как они могут перестать принимать решения, сопровождающиеся риском.