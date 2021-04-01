Утверждено несколько важных законов, мешающих Западу вмешиваться в дела России

01.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Совет Федерации РФ в ходе заседания в среду принял ряд важных положений, в целом направленных против попыток вмешательства Запада и его агентов во внутренние дела России.

Фактически все законопроекты были поддержаны единогласно, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, сенаторы одобрили введение административной ответственности юридическим лицам за распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах Великой Отечественной войны.

Ответственность предусмотрена за распространение подобной информации с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет). Совершение указанного правонарушения повлечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до пяти миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Кроме того, сенаторы поддержали изменения в статью 354-1 («Реабилитация нацизма») УК РФ, устанавливающие ответственность за распространение заведомо ложных сведений на данный счёт, совершенные публично.

«Принятие рассматриваемых изменений позволит создать дополнительные меры противодействия посягательствам на историческую правду, так как часть третья статьи 67-1 Конституции РФ установлено, что РФ чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», – сказал, представляя закон, сенатор Максим Кавджарадзе.

Помимо этого, СФ одобрил изменения в Федеральный закон «О некоммерческих организациях». По словам зампреда Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любови Глебовой, в документ вносится определение некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Также закон дополняется положением, согласно которому такой организацией будет являться также российская некоммерческая организация, получающая денежные средства и иное имущество от российского лица, бенефициарными владельцами которого являются иностранные граждане или лица без гражданства.

Также с положительным результатом был рассмотрен закон, согласно которому вводятся новые категории лиц, подлежащих государственной защите.

«А именно – федеральные государственные гражданские лица, служащие в вооруженных силах РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом. Также федеральные государственные гражданские служащие органов внешней разведки, которые принимали участие в специальных операциях или выполняли специальные функции по обеспечению безопасности РФ. Меры государственной защиты распространяются также на близких родственников указанных лиц. Меры безопасности в отношении названной категории лиц и в отношении близких, осуществляется специальным подразделением органа внешней разведки МО РФ», – сказал, представляя документ, зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Карлин.

По его словам, принятие данного закона обусловлено необходимостью усиления государственной защиты лиц, которые принимают непосредственное участием в борьбе с терроризмом и обеспечением мер госбезопасности РФ.

Далее сенаторы предоставили правительству право устанавливать порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, внеся поправки в закон «Об образовании в РФ». Документ устанавливает возможности господдержки данной деятельности и при этом ограничивает вероятность ведения псевдопросветительской работы и пропаганды с нарушением российского законодательства.

«Неопределенность в правовом регулировании просветительской деятельности приводит ко множественным толкованиям такой деятельности и к реализации деструктивными силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе, которые могут поддерживаться из-за рубежа и направлены на дискредитацию проводимой в РФ политики, и свержение конституционного строя», – сказала член Комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева.

«Также изменение сознания молодого поколения через насаждение чуждых россиянам «европейских ценностей», также проводятся мероприятия по пересмотру истории не только мировой, а особенно их интересует периоды победы над фашистскими захватчиками. Всё это пытаются особо цинично навязывать в детскую и молодежную среду, когда формируется личность человека, происходит становление мировоззрения», – заявила Афанасьева.

При этом она подчеркнула, что в правовых демократических государствах такого рода сфера деятельности регулируется законодательно.

«Авторы закона, а это группа депутатов ГД и группа сенаторов СФ, предложила закрепить в законе «Об образовании» понятие о просветительской деятельности и уполномочить правительство России регулировать зарубежное участие в отечественном просветительстве», – сказала сенатор.