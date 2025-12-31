Уважаемые читатели и подписчики «ПолитНавигатора»!

31.12.2025 15:00
Поздравляя с наступающим календарным Новым годом, хотим особо заметить, что после 1 января нас всех совсем скоро ждут наши особые дни – Русское Рождество Христово и Русский Новый год!

Редакция продолжит работу на новогодних каникулах – мы будем сообщать о самых важных событиях.

Благодарим за то, что остаётесь с нами. Желаем крепкого здоровья, исполнения задуманного и скорейшего наступления мира – на справедливых условиях России.

Пусть 2026 год станет годом нашей Победы.

