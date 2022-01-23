Уведите от мониторов детей: «День Заборности» в Одессе

Новости Украины

Один из праздников, которые не отмечают, а помечают — День Заборности. Так мы шутили еще в школе в начале девяностых, потому что учителя, которых срочно перековали на украинский лад и выдали (продали?) им один новый учебник истории на всю параллель, были не в силах объяснить, что это за Соборность. Когда к данному событию добавилась еще и режущая ухо «злука», хулиганы тут же зарифмовали ее с «сука», и понеслась — бегут кобели за сукой, у них случается злука, а кто не участвует, метит в этот момент забор. Стандартный такой советский забор, покрашенный желтой и голубой краской. С тех самых пор любой украинский движ от «плыне кача» до безудержного веселья с криками «смэрть!» и горящими тряпками ассоциируется у меня с собачьей свадьбой.

И поверьте, это гораздо логичнее, чем объяснение Соборности со стороны современных ученых. А именно им, если говорить об Одессе, и был дан на откуп этот день.

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Как праздновали, как просвещали школьников? О-о-о!..

Прежде, чем расскажу, уведите от мониторов детей, беременных и артистов старой балетной школы — их точно стошнит.

Итак, в честь Соборности просветитель Демьян Ганул набил себе татуировки на плечах с изображением каравая и полотенца, которые назвал «паляницей» и «рушнiком». Сфотографировался голым, чтобы запечатлеть прекрасное, и выложил эту эротику в Сеть. Ну, понимаете — типа зековских звезд на плечах, тобто украинец в законе. Впрочем, и по диагнозу.

И вот, сделав наколки и подхватив с собою главу Южного межрегионального отдела института нацпамяти Сергея Гуцалюка, Ганул отправился покорять школы. Яркая пара. Тот случай, когда и умные, и красивые одновременно. Так, вместе они рассказали подросткам про «Соборность и современную войну за независимость Украины», про «борьбу украинцев и поляков с российскими оккупантами», про «вечных киборгов» и презентовали образовательный комикс «Легенда про Лопату» (не спрашивайте). А затем приняли участие в создании «живой цепи», выстроившись в слово «разом» («вместе»), на Приморском бульваре у многострадального Дюка. Помимо Гуцалюка и Ганула, для создания массовости на праздник согнали курсантов военных вузов из Одессы и области. После чего Ганул и Гуцалюк спели гимн Украины.

Кто сука, а кто кобель в этой паре, непонятно — не настолько я знакома с уставом украинцев в законе. А что до моральных качеств — если кто из читателей подзабыл, о ком речь — то вот какой пост опубликовал Гуцалюк в Фейсбуке накануне Злуки.

«Был допрошен следователями ГБР по событиям весны 2014 года в Одессе, когда одесситы дали отпор московскому захватчику и их местным приспешникам. Имел честь участвовать в этих решающих событиях…Гыдота».

И вот допросили его как освободителя Одессы от одесситов; скорее всего, он информировал следователей, кого еще добить и поджечь надо, и почесал Гуцалюк по школам про свой геройский подвиг рассказывать, смену растить…

Что до чиновников, потянувшихся обкладывать цветами советские памятники, то тут настолько скучно, что и писать нечего — те же речи, что и на съездах КПСС, знай вместо «Ленин» «Злука» произноси. Тем более, они профессионалы, еще спичи с похорон Брежнева помнят, вроде губернатора Гриневецкого.

И только мэр Труханов в торжествах, растянутых на несколько дней, участия не принял. А потому что не фигней страдал, а в свете широко разрекламированного шоу под названием «Нападение России», которое переносится с такой же методичностью, как Мадонна уходит со сцены, Труханов провел проверку местных бомбоубежищ. Он назвал это «вопросом обороноспособности, который должен быть рассмотрен на государственном уровне».

И я сразу представила себе картину: спускается в бомбоубежище какой-нибудь бывший советский офицер — такой же, как Труханов, но не изменивший присяге, которую когда-то давал Родине, — а там уже занято. Там злука Гуцалюка и Ганула. И он им тревожным чемоданчиком (Зеленский велел всем собрать) по макытрам такой — бах! Вот это и будет «одна, єдина, соборна Україна!».