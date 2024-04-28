«Уведомлялся президент – санкционировал Малюк» – Прозоров о покушении на себя

Елена Острякова.  
28.04.2024 18:16
  (Мск) , Москва
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Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, СБУ, Терроризм, Украина


Перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров считает, что террористическое покушение на него одобрил лично президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «ПолитВера», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров считает, что...

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«Заказчики это бывшие мои коллеги — СБУ. С учетом того, что подобная акция, теракт на территории другого государства, санкционируется на очень высоком уровне, я уверен, что это лично господин Малюк (гава СБУ -ред.). Возможно, уведомлялся даже президент», – сказал Прозоров.

Он уточнил, что исполнителем теракта был россиянин, связанный с Украиной. Экс-сбушник считает, что покушение на него и убийство в декабре прошлого года в Подмосковье экс-депутата Верховной рады Илья Кивы «это звенья одной цепи».

В начале апреля автомобиль Прозорова подорвали в Москве. Он получил травмы руки и ноги.

Прозоров стал известен в марте 2019 года накануне президентских выборов 2019 года на Украине, когда дал в России пресс-конференцию с разоблачением деятельности СБУ на Украине в 2014—2018 годах.

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