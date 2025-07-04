«Уверенно, спокойно, четко»: Киевское подполье уничтожило авто ВСУ средь бела дня

Вадим Москаленко.  
04.07.2025 13:19
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Киев, Сопротивление, Спецоперация, Сюжет дня


Подполье на подконтрольных Киеву территориях продолжает доставлять неприятности ВСУ и ТЦК.  Кадры с горящим авто распространил канал подпольщиков «Дозор», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На этот раз, сопротивление действовало смелее – дозорный уничтожил припаркованный в Киеве автомобиль ВСУ днём, а не ночью, как раньше.

Подполье на подконтрольных Киеву территориях продолжает доставлять неприятности ВСУ и ТЦК.  Кадры с горящим...

«Редкое, можно сказать коллекционное видео: дозорный уничтожил автомобиль ВСУ прямо среди дня. Уверенно, спокойно, четко. Респект!» – прокомментировали подпольщики действия соратника.

Ранее движением опубликованы свидетельства уже серии актов нанесения материального ущерба бандеровскому режиму: горят админздания и авто не только военных, но и так называемых волонтёров, разжигающих ненависть и обогащающихся на сборах денег от одурманенных пропагандой граждан.

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