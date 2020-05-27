Увезла скорая – Москалю стало очень плохо в прямом эфире

27.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Экс-главе Луганской и Закарпатской ОГА, заслуженному юристу Украины, генерал-лейтенанту Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире телеканала NewsOne, его увезла скорая.

Об этом заявила журналиста Ольга Шарий в своем Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Геннадия Москаля предположительно случился инсульт во время прямого эфира», – написала она.

Ведущая Newsone Елена Кирик рассказала, что Москаля срочно забрала скорая.

Впоследствии украинские СМИ сообщили, что «Геннадий Москаль уже в норме» – «у него резко упало давление, но врачам скорой удалось стабилизировать ситуацию».