Увидели свет сенсационные откровения Сикорского о протекторате над Украиной

22.11.2018, Москва

Издана книга экс-главы МИД Польши, в которой ясно описано то, от чего отмахиваются «западные партнёры», ссылаясь на происки российской пропагандой.

Об этом во время брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я рекомендую нашим партнёрам в Брюсселе ознакомиться с вышедшей в свет книгой Радослава Сикорского, бывшего главы МИД Польши, которая называется «Польша может быть лучше: закулисье польской дипломатии». Интереснейшее произведение, особенно для наших западных партнёров и тех, кто хочет разобраться, что же всё-таки произошло на Украине, как это можно квалифицировать с точки зрения международного права.

В частности, Сикорский вскрывает реальную, а не парадную сторону западной политики применительно к России и раскрывает механику того, что происходило последние годы на Украине. Он рассказывает о том, что польско-шведское детище «Восточное партнёрство ЕС» изначально затевалось для установления над Украиной антироссийского протектората опеки, что вылилось в майданный переворот. Отмечу, это не наши оценки. Он также описывает, как под его непосредственным предводительством польская дипломатия пыталась вбить клин между Москвой и Минском», – рассказала представитель МИД РФ.

«То есть, всё, о чём мы говорили и наши оценки деструктивных действий Запада находит подтверждение. Нас всё время пытались убедить в обратном, но выходят и такие книги. Очень жаль, что такая откровенность появилась у господина Сикорского лишь после отставки», – отметила Захарова.