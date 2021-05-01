«Уводит подальше от русского мира». Галичане полюбили Зеленского

01.05.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

На следующих выборах Галичина вполне может проголосовать за нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке, опубликованной киевским журналом «Новое время», пишет львовский историк, профессор Украинского католического института Ярослав Грицак.

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Он рассказал, что на выборах президента два года назад голосовал в Харькове, где читал лекции.

«Интересно было наблюдать за людьми. Для них этот день стал словно праздником. И вполне понятно почему. Они шли положить конец власти «этого барыги» и его националистической хунты в вышиванках, наживавшейся на войне, пока гибнут наши ребята. И были уверены, что победа будет за ними.

Наш избирательный участок находился в спальном районе, далеко от университета и других институтов, где обычно скапливается интеллигенция и средний класс, поэтому допускаю, что мы и наши студенты оказались единственным меньшинством, голосовавшим там за Петра Порошенко. Делали это, поскольку боялись, что Владимир Зеленский с его некомпетентностью представляет угрозу для Украины», – вспоминает Грицак.

Теперь он признает, что и он, и его оппоненты ошиблись.

«Война продолжается и при Зеленском, а украинские государственные институты выдержали проверку президентом-популистом. Сейчас Зеленский играет роль Порошенко, и не удивлюсь, если на следующих выборах моя родная Галичина, помня о решении закрыть каналы Виктора Медведчука и о заявлении вступить в НАТО, буду голосовать теперь уже за него», – не исключает львовский профессор.

«Как‑то Адам Михник заметил, что шансы вступления Украины в Евросоюз определит не Киев или Львов, а Днепр, Одесса и Харьков — короче говоря, русскоязычная часть страны. Поэтому я вижу только один большой плюс в приходе Зеленского: он приучает большинство местного населения к мысли, что дороги назад нет и что даже «их» президент должен увести Украину подальше от русского мира», – резюмирует Грицак.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Грицак причитал, что «Одессу поедает антиукраинский рак».

Также он уверял, что Украина в своем развитии якобы начинает стремительно опережать Россию.