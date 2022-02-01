Уволен мэр крымского города, у которого обнаружены украинские документы

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Новости Украины

Мэр Евпатории Роман Тихончук сложил полномочия. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, сообщив, что по результатам встречи с градоначальником тот написал заявление по собственному желанию «по итогам оценки своей деятельности».

Интересно, что буквально за день до отставки в Сети появились документы, свидетельствующие, что Тихончук уже после воссоединения Крыма с Россией получил ученую степень на Украине. Соответствующую информацию опубликовал общественник Александр Талипов.

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В обнародованных документах говорится, что Тихончук защитил диссертацию кандидата наук в области госуправления Украины в Национальной академии государственного управления при президенте Украины в Одессе в 2016-м году.

«Получается Тихончук, будучи депутатом городского совета, неоднократно выезжал в 2015-2016 годах на Украину по украинскому паспорту для защиты кандидатской? Странный выбор, не находите? …Кстати диссертации исполнена на «щырий мови», – обратил внимание Талипов.

«Кстати кандидатскую согласовал президент Порошенко, который положил начало убийству десятков тысяч граждан на Донбассе», – подчеркнул общественник.

Он сообщил, что по примеру экс-мэра Евпатории действовали и другие известные крымчане.

Впрочем, комментаторы предполагают, что в их действиях не было политического умысла, а лишь стремление завершить процедуру получения научной степени, ведь новый процесс сбора необходимых документов уже в России мог бы затянуться надолго.