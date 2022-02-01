Уволен мэр крымского города, у которого обнаружены украинские документы

01.02.2022  17:31 (Мск), Симферополь,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Мэр Евпатории Роман Тихончук сложил полномочия. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, сообщив, что по результатам встречи с градоначальником тот написал заявление по собственному желанию «по итогам оценки своей деятельности».

Интересно, что буквально за день до отставки в Сети появились документы, свидетельствующие, что Тихончук уже после воссоединения Крыма с Россией получил ученую степень на Украине. Соответствующую информацию опубликовал общественник Александр Талипов.

Мэр Евпатории Роман Тихончук сложил полномочия. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, сообщив,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



В обнародованных документах говорится, что Тихончук защитил диссертацию кандидата наук в области госуправления Украины в Национальной академии государственного управления при президенте Украины в Одессе в 2016-м году.

«Получается Тихончук, будучи депутатом городского совета, неоднократно выезжал в 2015-2016 годах на Украину по украинскому паспорту для защиты кандидатской? Странный выбор, не находите? …Кстати диссертации исполнена на «щырий мови», – обратил внимание Талипов.

«Кстати кандидатскую согласовал президент Порошенко, который положил начало убийству десятков тысяч граждан на Донбассе», – подчеркнул общественник.

Он сообщил, что по примеру экс-мэра Евпатории действовали и другие известные крымчане.

Впрочем, комментаторы предполагают, что в их действиях не было политического умысла, а лишь стремление завершить процедуру получения научной степени, ведь новый процесс сбора необходимых документов уже в России мог бы затянуться надолго.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть