Уволен сахалинский чиновник «подаривший» Курилы японцам

26.10.2020, Москва, Елена Острякова

На одном из совещаний в правительстве Сахалинской области 14 октября была продемонстрирована карта, на которой Курильские острова (Шикотан, Кунашир и Итуруп) были закрашены тем же цветом, что и Япония.

Первым обратил на это внимание председатель сахалинского отделения Русского географического общества Пономарев. Его поддержал депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко, который направил запросы губернатору и прокурору Сахалина. Поднялся шум в соцсетях.

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Реакция последовала спустя неделю. Сегодня на официальном сайте правительства Сахалинской области опубликовано сообщение о том, что сотрудник сахалинского агентства по рыболовству, допустивший «грубую картографическую ошибку», уволен.

Увольнение якобы произошло сразу после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области. А сегодня был объявлен выговор руководителю агентства по рыболовству Ивану Радченко.

«Данные слайды участниками совещания были расценены как недопустимая халатность. Губернатор Валерий Лимаренко был крайне возмущен данным проступком и потребовал немедленного проведения служебного расследования», – говорится в сообщении.

В правительстве Сахалина напоминают, что за поправки в конституцию РФ, где закреплена территориальная целостность страны, проголосовало подавляющее большинство островитян.

Сегодня же новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен успешно завершить переговоры о судьбе южной части Курильских островов и будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора.

Сахалинские и дальневосточные телеграм-каналы пишут о том, что Япония давно и упорно применяет на Курилах «мягкую силу», проводя различные культурные мероприятия и заманивая безвизовыми поездками.