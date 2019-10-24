Уволен следователь ГПУ, расследовавший «узурпацию власти» Януковичем

24.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Из ГПУ уволили следователя, расследовавшего так называемую “узурпацию власти” президентом Виктором Януковичем через Конституционный суд в 2010 году, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети украинский юрист Андрей Портнов.

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“Учитывая, что следователь за пять лет в этом деле не пришёл ни к каким процессуальным результатам, но допросил судей КС, получил сотни судебных санкций, обысков и доступов к телефонным контактам, призываю начать расследование против самого следователя.

Фабула очень простая – наличием этого уголовного производства Порошенко и его администрация держали на крючке треть судей КС, что позволило им контролировать в суде большинство и получать нужные решения.

Одним из таких решений была отмена Конституционным Судом в интересах команды Порошенко уголовной отвественности за незаконное обогащение и ряд других.

Поэтому, в рамках этого дела нужно заново допросить судей КС, Порошенко, руководителей его администрации и следователя.

А пока будет идти новое расследование, следователя можно подержать в тюрьме. Ничего страшного, не велика птица”, – считает Портнов.

Напомним, речь идет об уволенных трех следователях Управления специальных расследований, которое занимается расследованием дел Майдана. По процедуре сокращения уволили Юрия Безщасного, Андрея Демьяненко и Виталия Тарасюка. Также был уволен руководитель управления специальных расследований Сергей Горбатюк, курировавший расследование преступлений на Майдане.