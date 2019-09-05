Уволена вся прежняя верхушка Минагрополитики Украины

05.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Кабинет Министров уволил сразу четырех заместителей министра аграрной политики и продовольствия Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в соответствующих распоряжениях, опубликованных на Правительственном портале.

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Так, согласно распоряжению Кабмина, уволена с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

Также с должности заместителя министра уволены: Виктор Шеремета, Владимир Топчий и Елена Ковалева.

Ранее стало известно, что Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединятся в единое ведомство для ускорения реализации ключевых реформ в стране.