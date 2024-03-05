По Фрейду: экс-замминистра обороны Украины назвала отступление ВСУ из Авдеевки «освобождением города»

Анатолий Лапин.  
05.03.2024 13:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Экстренный вывод украинских войск из Авдеевки – это освобождение города.

Такую неожиданную характеристику в эфире «Радио НВ» дала бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экстренный вывод украинских войск из Авдеевки – это освобождение города. Такую неожиданную характеристику в...

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«К примеру, давайте Авдеевку возьмем – освобождение Авдеевки. Разные западные СМИ давали кардинально разное отношение к этому событию как к военному», – заявила Маляр.

Явно ошарашенный такой трактовкой ведущий, русофоб Дмитрий Тузов поспешил уточнить:

«Освобождение или захват?».

«Освоб… я имею в виду выход», – чуть снова не оговорилась экс-чиновница.

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