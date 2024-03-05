По Фрейду: экс-замминистра обороны Украины назвала отступление ВСУ из Авдеевки «освобождением города»
05.03.2024 13:17
(Мск) , Киев
Экстренный вывод украинских войск из Авдеевки – это освобождение города.
Такую неожиданную характеристику в эфире «Радио НВ» дала бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К примеру, давайте Авдеевку возьмем – освобождение Авдеевки. Разные западные СМИ давали кардинально разное отношение к этому событию как к военному», – заявила Маляр.
Явно ошарашенный такой трактовкой ведущий, русофоб Дмитрий Тузов поспешил уточнить:
«Освобождение или захват?».
«Освоб… я имею в виду выход», – чуть снова не оговорилась экс-чиновница.
Спасибо!
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