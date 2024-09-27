Уволенный из кабмина Омелян: На Донбассе потери колоссальные, зачем полезли на Курск – непонятно

Вадим Москаленко.  
27.09.2024 17:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Страшно представить, какой ценной для ВСУ в людях и территориях обходятся военные авантюры потерявшего легитимность президента Владимира Зеленского.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил воюющий в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ныне проходящий лечение после контузии КАБом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страшно представить, какой ценной для ВСУ в людях и территориях обходятся военные авантюры потерявшего...

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«У нас в действительности ситуация на Донбассе ужасная, кто бы что ни говорил и как бы кто ни замалчивал это… Не хочется применять слова «катастрофа», но потери огромные. Человеческие, материальные, территориальные. И за это нужно кому-то отвечать, а отвечать же никто не хочет.

Мы наступаем на Курщину. Ну, я не знаю, каким образом можно условных 1000 квадратных километров Курской области обменять на более 110 тысяч квадратных километров украинских территорий, захваченных Россией. Если мне Зеленский покажет этот базар, где происходит обмен по такому курсу, я буду счастлив», – сказал Омелян.

«А что с жизнями людей мы будем делать? С одной стороны – да, получили хороший обменный фонд, мы вытаскиваем своих парней оттуда. Но какой ценой? Давайте хотя бы у себя внутренне спросим, сколько нам стоят вот эти операции в людях», – добавил экс-министр.

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