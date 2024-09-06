Увольнение бюджетников и повышение налогов не помогают закрыть огромную дыру в бюджете Украины

Анатолий Лапин.  
06.09.2024 12:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Сюжет дня, Украина, Финансы, Экономика


Дыра в 500 миллиардов гривен, которая сформировалась в бюджете Украины, не перекрывается за счет внутренней экономики. Не помогут от нее избавиться ни поднятие налогов, ни сокращение бюджетников – вся надежда на внешнюю экономическую помощь от Запада.

Об этом в эфире видеоблога Виталия Дикого заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дыра в 500 миллиардов гривен, которая сформировалась в бюджете Украины, не перекрывается за счет...

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«Эти 500 миллиардов… если у нас два бюджета: один военный, другой социальный, – каждый примерно по полтора триллиона гривен, а суммарно около трех триллионов… ну, военный – это другая статья, это расходы на зарплаты военных, то есть на армию более триллиона гривен и остальное – на силовые структуры: МВД, СБУ, пограничников. А второй бюджет – социальный, полтора триллиона. Тут тоже все ясно. Источники этих двух бюджетов: военный мы формируем за счет собственных налогов, социальный мы формируем за счет внешней финансовой помощи. То есть примерно по 40 миллиардов долларов.

Мы 40 миллиардов долларов должны взять из внутренней экономики и 40 миллиардов долларов должны получить от западных партнеров – тогда у нас сходится дебет с кредитом и внутренний баланс бюджета, хотя дефицит огромный. Дефицит – примерно 20% ВВП, это очень большой показатель. Но если мы говорим о 500 миллиардах – это почти треть социального бюджета. Понятное дело, что никаким сокращением бюджетников и чиновников эти деньги не найдешь, это просто огромная сумма, которая равнозначна еще одному дефициту бюджета. Поэтому в данном случае за счет урезания чего-то найти эти деньги будет крайне сложно», – заявил Кущ.

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