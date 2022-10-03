Увольнения военкомов: ускорят ли показательные чистки процесс мобилизации

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На фоне пристального общественного внимания к вскрывшимся в ходе проведения частичной мобилизации в РФ злоупотреблений и недостатков пошла череда отстранений от должностей региональных военкомов.

Так, сегодня стало известно о том, что военкома Хабаровского края Юрия Лойко отстранили от должности из-за ошибок во время частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор края Михаил Дегтярев.



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам главы региона, 21 сентября в Хабаровском крае призвали несколько тысяч человек — однако половину вернули домой из-за негодности к службе. При этом, повестки в крае продолжают рассылать.

Также в СМИ прошла информация об отстранении и задержании военкома Белгородской области Валерия Грицая.

Телеграм-канал «Военный обозреватель» отмечает, что основанием для такого решения стало подтверждение ряда публично обнародованных ранее фактов, в том числе, о взаимоотношениях с противником.

«Господина Грицая может ждать серьезное уголовное наказание”, – резюмирует автор «Военного обозревателя».

«Честно говоря, у него же на харе написано, что он чубатый», – комментирует эту информацию донецкий блогер Денис Селезнев, публикуя фото отстраненного военкома.

В то же время, власти Новосибирской области отчитались о завершении первого этапа частичной мобилизации, о чем заявил губернатор области Андрей Травников. По данным областного военного комиссара Евгения Кудрявцева, в в регионе призвали более 2 тыс. человек.

Журналистка Анастасия Миронова также интересуется вопросом, почему в ходе мобилизации массово призывают людей предпенсионного возраста и куда делись выделявшиеся резервистам деньги.

«У нас задолго до СВО стартовал набор резервистов. По всей стране отслуживших приглашали в мобилизационный резерв и за одно лишь номинальное нахождение в резерве платили неплохие деньги. Где сейчас эти резервисты? Почему вместо них на фронт берут никогда не служивших пятидесятилетних? Резервисты уже давно воюют? Если нет, за что им давали деньги? И нельзя ли тогда попросить их деньги вернуть, потому что непонятно, почему целая категория граждан РФ просто так ежемесячно на протяжении долгого времени получала деньги?», – пишет Миронова.

Политолог Марат Баширов уверен, что двумя увольнениями военкомов дело не ограничится и в структурах Минобороны грядут масштабные чистки.

«Этим не ограничатся. Нужны стрелочники и показательные чистки будут продолжены. Народу понравится, но как быстро изменится процесс мобилизации?», – пишет Баширов.

Военкор Александр Садков обращает внимание на то, что процесс очищения Россия вынуждена вести «на марше», параллельно с боевыми действиями на фронте.

«Я призываю понять: нам предстоит война. Вот такими вооружёнными силами мы даже у Украины не выиграем. Плохо другое: у нас нет времени, мы не можем подписать с Киевом мир и спокойно готовиться, а потом уже «идти к доске». Нам всё необходимо делать на ходу. Жестоко. Не жёстко, а жестоко. Без миллиметра вправо-влево. Саботажников — в «шарашки», предателей — к стенке. Мы можем завалить линию фронта резервистами, просто их телами. Но, по мне, солдат — это святое. А вот к талантам у нас должно быть государственное отношение, приравнять их вес к весу золота и продвигать. Так надо. Тогда будет мир и спокойствие», – говорит военкор.