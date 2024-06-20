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На Украине сотрудников ГСЧС заставляют увольняться целыми сменами, чтобы отправить их на фронт. Об этом на заседании Верховной рады заявил скандально известный русофобскими выходками депутат Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прямо сейчас в структурах ГСЧС происходит давление на сотрудников, которых принуждают… В каждую пожарную часть спустили план, сколько людей она должна отдать на мобилизацию. Заставляют людей писать заявления типа добровольно. Сокращают просто целые смены – и на мобилизацию. Уничтожают прямо сейчас ГСЧС», – сказал Гончаренко.

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Он подчеркнул, что в руководстве МВД обещали забронировать пожарных и спасателей, но пока только на словах.

«Где это решение, его никто не видел. Министра внутренних дел нет, он так и не дошел до Верховной рады и не объяснил, что происходит», – картинно возмущался подонок.