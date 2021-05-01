Увольняют ведущего «Дождя», который назвал телеканал «пресс-службой» Навального

01.05.2021, Москва, Елена Острякова

Всю прошедшую неделю либеральная общественность России обсуждала конфликт журналиста Павла Лобкова с руководством телеканала «Дождь», на котором он многие года работал. Поводом стала перепалка с главным редактором Тихоном Дзядко, который после этого отстранил Лобкова от эфира. Последовала серия резких и неприличных высказываний в соцсетях. Однако Рубикон Лобков перешел, когда дал интервью другому либеральному СМИ – радиостанции «Эхо Москвы».

«Не бывает отдельно государство, отдельно оппозиция. Павел Чиков написал колонку о том, что эта ситуация, связанная с Навальным, она вызывает ожесточение со всех сторон. Вы имеете репрессивное государство и тоталитарную маленькую секточку, которая ведет себя точно так же, как государство. Все неугодное, все сомневающееся должно быть вырвано с корнем. Повестка проста и примитивна: Навальный прекрасен, Путин – вор. Все. Не нужно других тем. Канал превратился в филиал пресс-службы Навального», – сказал Лобков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

После этого интервью шквал критики обрушился уже и на «Эхо Москвы». Оправдываться пришлось главному редактору Алексею Венедиктов, который пояснил, что предлагал высказаться и Дзядко, но тот отказался. Примечательно, что слова Лобкова о Навальном не вошли в текстовую расшифровку интервью, вывешенную на сайте радиостанции.

В итоге в эфире «Эха» телеведущая «Дождя» и супруга Дзядко Катерина Котрикадзе заявила, что Лобков будет уволен.

«Я считаю, что телеканал «Дождь» в лице руководства выбрал очень правильную позицию, в том смысле, что мы не вступаем в грязную, отвратительную, подлую и лживую перебранку. Единственное, что могу сказать: мы расстанемся с Павлом. Сейчас ведутся обсуждения, переговоры, разъясняются сторонам детали», – сказала Котрикадзе.

Либеральная общественность, потрясенная безобразным скандалом, успокаивает себя тем, что Лобков – алкоголик.

«К сожалению, Павел Лобков – человек крепко выпивающий. Талантливый, яркий, прекрасный ведущий, но в ежедневном рабочем общении все это безумно утомительно. Дзядко дал очень достойный комментарий по этой ситуации. У него и у Синдеевой лопнуло терпение. Так бывает. С выпивающими людьми существовать бок о бок тяжко», – написала в своем телеграм-канале светская активистка Божена Рынска.

Однако для противников либералов разразившийся скандал дал прекрасный повод почувствовать свое моральное превосходство.

«Лобков и Дзядко – не просто конфликт поколений или мировоззренческий конфликт. Тут нет правых и виноватых. Оба хуже. Но если взглянуть на их инцидент со стороны, становится очевидно, по крайней мере, одно: в этой, как они считают, либерально-рукопожатной среде просто-напросто не приемлют мнение, отличное от своего.

Поэтому-то их эфиры предсказуемо-стереотипны, а шаг в сторону – крамола. Моментально зажигаются костры светлолицей инквизиции и чешутся руки разрукопожать диссидента. Его тут же записывают в проскрипционные списки перешедших на «тёмную» сторону. И плевать, что сам разжалованный в «ватники» как резаный орёт о своей невиновности: классовая ненависть она такая … классовая», – прокомментировал ситуацию политолог Алексей Мухин.