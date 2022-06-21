«Увозите детей по-хорошему»: ВСУ готовят кровавую провокацию в Харькове

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Новости Украины

В вечернем обращении от 20 июня Владимир Зеленский анонсировал «сложную неделю» для Украины.

По традиции всю вину заранее возложило на Россию.

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«Обстрелы Харькова, Одессы – это реакция России на наше стремление в Европейский союз», – прояснил сложившуюся обстановку украинский главнокомандующий.

Как будто варварские обстрелы Донецка и атака на нефтяные вышки в Чёрном море – это еще не повод для реагирования.

Обстрелы Харькова и области действительно в последние дни усилились. Но целью российских ракет были не гражданские или не только гражданские, как, например, пылающий уже четвёртый день ГПЗ в Шебелинке. После удачной «калибровки» стратегического предприятия 18 июня у группировки украинских войск в Изюмском районе (включая подконтрольные ВСУ населенные пункты под Балаклеей) возникли значительные трудности с топливом.

Так что, несмотря на участившиеся «прилеты», гражданское население Харькова от них не только не страдает – часто даже не может определить место попадания, особенно в закрытых промзонах.

И такое положение, конечно, не устраивает идеологов ЦИПсО – центра информационной психологических операций.

Как сообщает Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Минобороны РФ, режим Зеленского готовит в Харьковской области:

«…очередную провокацию в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций».

С этой целью в области развернута артиллерийская батарея ВСУ. Украинские военные получили приказ периодически обстреливать жилые кварталы Харькова.

А когда в результате появятся жертвы и разрушения, к спецоперации присоединятся украинские и зарубежные журналисты. Их задача – зафиксировать и распространить материалы о якобы «убийствах мирных жителей города русскими».

Следует отметить, что подготовка к провокации ведётся уже несколько дней. В частности, советник главы офиса Зеленского Арестович, «настоятельно» призвал харьковчан «по-хорошему» вывезти детей, поскольку обстрелы города – надолго.

Подобные же заявления регулярно делает глава военной администрации области Синегубов. А мэр Харькова Терехов из-за якобы опасного положения даже отказался от поездки в Испанию, правда, неизвестно, по своей ли воле. По некоторым данным, заинтересованные в деятельности Терехова лица (Аваков? Зеленский?) запретили ему покидать территорию Украины).

После ужасов «дружеских» обстрелов, таких, например, как залпы ВСУ по Павлову полю 26 мая, единственная надежда харьковчан, как ни парадоксально, на обстрелы «вражеские».

Может быть, один из них защитит город, уничтожив ту самую, приготовленную для провокаций батарею. По слухам, именно так произошло с «бродячей» гаубицей из «ленд-лиза». Тяжелое орудие несколько ночей кошмарило Харьков, по расписанию стреляя где-то в центре.

Иностранный подарок перестал подавать признаки жизни после очередного ночного «прилета».