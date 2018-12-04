Узбек-хайп на Украине: Меджлисовский режиссёр посрамлён Пашининым

04.12.2018, Киев, Александр Ростовцев

Некогда популярный российский киноактёр Анатолий Пашинин, перековавшийся в фашиствующего фрика и с 2014 года обитающий в «европейской» Украине, на своей страничке в Фейсбуке под ником «Толь Толич Пашинин» в оскорбительной форме высказался по поводу лондонской премьеры фильма «Киборги» и снявшего его меджлисовского режиссёра Сейтаблаева:

«Кто сказал этому бездарному узбеку, что он украинский режиссёр? Сколько ещё бюджетных денег эта Дичь Мыстэцтв будет тратить на свои говнофильмы? В кинотеатры на них не ходят, так на кой… Впрочем, права возмущаться мне не давали: ещё депортируют – я же руська консэрва».

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Оскорбление героизатора «киборгов» заставило отложить целые поддоны кирпичей у многих политических украинцев.

Особенно оскорбились на «узбека» крымско-татарские уезжанты, принявшиеся разъяснять «Толь Толичу» разницу, что родиться в Узбекистане и быть узбеком – две большие разницы, и вообще, для татарина Сейтаблаева было трагедией родиться в Средней Азии.

Особо одарённые кинозрители взялись разъяснять Толику, что фильмы Сейтаблаева не так уж плохи, узрев в демарше лицедея-боевика проявление «русского мира» и даже признаки расизма с ксенофобией, не вспомнив при этом, что сами иной раз любят поддать в СМИ гнильцы о «полной зачистке Крыма от понаехавшей русни».

Какого-то особого резонанса, кроме недовольного болботания меджлисовского «актива», скандал не имел. Разобиженный ATR-овец Муждабаев потребовал от актёра немедленных извинений за расистские высказывания.

Но, судя по тому, что Пашинин их так и не принёс, ему плевать на ярость главных тактических союзников укронацистов с высокой колокольни. Участие в ДУК Яроша даёт охранную грамоту любому отморозку от мести «младших партнёров».

Благодаря возникшему скандалу и грянувшему примерно в то же время сорокалетию, Пашинину удалось привлечь к себе общественное внимание, отчего 24 ноября он был приглашён на «порохоботский» Пятый канал, покалякать в ток-шоу Янины Соколовой (не путать с Соколовской!) «Рандеву» о своём житье-бытье. Учитывая стеснённое положение актёра, телеканал провёл встречу в ресторане, ужин в котором, по-видимому, и стал гонораром Пашинина.

На ток-шоу актёр-правосек заявился в вызывающей чёрно-красной вышиванке фасона «гордость УПА», покрытой узорами в виде свастик.

Надо сказать, потрепала Толяна жизнь в «Незалежной», потелебонькала. Пашинин заметно усох и превратился в конченую истеричку. Возможно, из-за недоедания и общей невостребованности. И вот что интересного рассказал Пашинин в ток-шоу «Рандеву».

Дела его откровенно плохи, постоянной работы нет. То есть, вообще, а не просто период простоя в актёрской деятельности. Пашинин пожаловался ведущей на безденежье и голодание. Иногда ему звонят друзья и спрашивают: «деньги нужны?» и подкидывают работёнку – разгрести мусор, наколоть дров, загрузить-выгрузить хлам и тому подобные нетворческие подработки. За это актёр получает в зубы 500 гривен и сосиски с барского стола.

Следом Соколова напомнила Пашинину его скандальный пост о «бездарном узбеке». Что интересно, тема оскорбления Сейтаблаева по национальному признаку не поднималась. Ведущая попыталась возразить, что фильм «Киборги» прошёл с определённым успехом.

Непонятно, о каком успехе идёт речь. Смотрящим за украинским агитпропом удалось через обязаловку в школах, госконторах и бюджетных организациях коленом выбить из громадян 23 млн гривен из 24 млн истраченных, но это и есть провал. Учитывая интересы прокатчиков, «Киборгам» необходимо было собрать кассу в 48 млн, чтобы просто выйти в ноль, а этого можно было достичь только под угрозой расстрела всех, кто не поддержал гривной «шедевр» Сейтаблаева.

Комментируя фильм «Киборги» Пашинин кривился, вертел головой и кричал, что «нельзя тратить деньги на амбиции каких-то режиссёров и политические лозунги». При этом Толик вспомнил об актёре Горбунове, проекты которого Украина почему-то не хочет финансировать и не собирается сделать министром культурки, отчего корифей в настоящий момент вынужден подрабатывать участием во французском сериале. При этом нервный дровокол-лицедей потребовал от ведущей не называть Горбунова «нашим», ибо «вы (Украина) не заслуживаете такого человека».

Вообще, во время интервью Пашинин вёл себя довольно странно, отказываясь отвечать на некоторые вопросы, не содержавшие подводных камней. Например, при упоминании города Запорожье, куда он приехал в 2014 году из России, Толик тут же отпарировал: «не люблю этот город!».

Ещё более истерично он отреагировал на упоминание о российском актёре

Михаиле Пореченкове. Было ощущение, что одно только имя Пореченкова

вызывает пляску внутренних бесов и бурный поток сознания актёра Пашинина. Попутно выяснилось, что украинская цензура на телевидении забивает пиканьем фамилию российского актёра, некогда посетившего ДНР, а в титрах упоминает исключительно как «Михаил П.», что само по себе очень странно, поскольку ужасающего бандерлогов президента России украинские СМИ продолжают величать «Володимир Путин» без боязни обжечь себе пасти.

В процессе общения была поднята тема российского гражданства дворника с актёрским образованием. «Почему не меняешь краснокожую паспортину на синюю с трезубом?» – поинтересовалась журналистка.

А теперь, внимание, ответ: «Меня сегодня россиянский паспорт на Украине защищает гораздо лучше, чем украинский паспорт. Потому что украинское гражданство сегодня попахивает сектой. Его можно дать и можно забрать – вдруг ты стал неугоден руководителю секты».

Подобная гибкость «друга Украины» Пашинина вызвала корчи и ненависть у диванно-патриотических пуритан. Если оскорбление Сейтаблаева «бездарным узбеком» спровоцировало негодование в среде сторонников «дружбы народов» против клятых москалей, то оставленный Пашининым про запас российский паспорт сработал подобно системе «свой-чужой», дав повод «спильноте» заклеймить его зрадником, понахеавшей за украинскими деньгами бездарью.

Казалось бы, пошумели – угомонились. Не тут-то было! История получила продолжение. Страдающий за соплеменника дурак Муждабаев занял позу оскорбленного достоинства за всех крымских татар «сегодня мы все узбеки!» и пригласил для разборок в студию телеканала ATR главу Госкино Украины «сволотовца» Филиппа Ильенко, предъявив ему кусок болтовни Пашинина и Соколовой.

Кипящий от еле сдерживаемого негодования Муждабаев пожаловался Ильенко на Пашинина, проигнорировавшего его требование извиниться и запросил комментариев.

Однако Ильенко не имеет никакой власти над Пашининым. Толян, несмотря на все «заслуги перед Украиной», не допущен к киношному корыту, ведёт бомжеватый образ жизни, перебивается случайными заработками и изредка выступает на ТВ за еду. Наказать безмозглого лицедея ещё сильнее Ильенко просто не в силах.

Всё, что Ильенко смог сделать, как официальное лицо, – не глядя в глаза Муждабаеву, пуститься в пространные объяснения, «актёры – они как дети» и «Пашинину надо было принести извинения Ахему Сейтаблаеву».

История, по-моему, получилась замечательной. Пример Пашинина показателен тем, как человек, не удосужившийся к 40 годам отрастить мозги, спустил свою жизнь в унитаз, погнавшись за нацистскими идейками.

Истерика справедливца Муждабаева интересна судорожной реакцией «расизм!» на сравнение соплеменника с узбеком (вот ужас-то!), хоть и в оскорбительном контексте. При том, что сам Муждабайка порой изрыгает в адрес русских откровенно людоедские высказывания, гармонично укладывающиеся в его сумеречном сознании. Что интересно, характеристика Сейтаблаева «бездарный» отторжения у него не вызвала. Показательна и реакция нациков на оскорбление «младших побратимов» – полное равнодушие.

Вот такие трогательные мир и любовь царят в определённых кругах «народов-побратимов с общей судьбой», уверенных, что смогут победить Россию, вернуть себе Крым и отхватить Кубань в качестве бонуса.