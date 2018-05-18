18.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Россия, Украина

Узбекистан и Казахстан отказались сотрудничать с фейковой украинской «прокуратурой Крыма


Украина не получила ответа из России, Узбекистана и Казахстан по запросу в уголовном деле о признании депортации крымско-татарского народа из полуострова в 1944-м году геноцидом.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США радио «Крым. Реалии», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил «зампрокурора Крыма» Николай Иванец.

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По его словам, следователи по делу отправили запросы в эти страны, но информации от них не поступило.

«Нами направлены в три государства – это Россию, Узбекистан и Казахстан международные поручения. Следствием установлено, что примерно 65% крымских татар было направлено в Узбекистан, в шесть областей. По сегодня мы не получили ответы из этих республик. Международные поручения остались не выполнены, – пожаловался Иванец. – Сегодня мы ждем заключения историко-правовой экспертизы и ждем ответы на международно-правовые поручения. Принимаются меры к тому, чтобы эти государства нам ответили, но, к сожалению, пока мы их получить не можем».

Напомним, сегодня отмечается 74-я годовщина со дня депортации крымских татар из Крыма. Украинские власти хотят признать этот факт геноцидом, а фейковая прокуратура ведет расследование по данному делу.

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