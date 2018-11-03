Узбекистан нанесёт Украине смертельный удар

03.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Узбекистан может ввести ограничительные меры по отношению к товарам из Украины, заявил депутат местного парламента Расул Кушербаев.

Он обратил внимание на сообщение о том, что в Киеве по призыву «Укравтопрома» начато расследование относительно поставок легковых авто, собранных в Узбекистане.

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Все дело в резком росте экспорта узбекских машин на Украину. Если в 2015 году их было поставлено всего 328, то в прошлом – уже 2823 автомобиля, или же 20% от всего импорта из-за границы.

Теперь представители украинского автопрома требуют найти основания для ограничения импорта узбекских машин.

«За последние три года в Узбекистан из Украины импортировано продукции на 642 миллионов долларов, а из нашей страны экспортировано товаров лишь на 169 миллиона долларов…В Узбекистане также в достаточном количестве производителей продукции, которая может стать импортозамещающей товарам из Украины, в частности, по выпуску кондитерской, масложировой продукции, лекарственных средств, сахара», – заявил депутат.

Посол Украины в Узбекистане Юрий Савченко поспешил выступить с успокоительной речью – по его словам, проверка будет длиться около года, до этого никакие ограничения Киев вводить не будет.

«Никаких ограничительных мер по отношению к узбекским автомобилям на Украине не вводилось. Это запрещено законом до окончания расследования. Мы приглашаем Узбекистан к диалогу», – сказал Савченко.

Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров считает, что украинские чиновники не зря опасаются санкций Узбекистана.

«Вот и Узбекистан собирается ввести санкции против Украины. Оборот вроде небольшой, 300 млн. долл. Но вкупе с санкциями РФ и выплатами по долгам в 2019 году – это болезненный удар. При подобных потерях для экономики и благосостояния граждан европейские политики давно подали бы в отставку. Но Украина – не Европа», – констатировал Азаров.