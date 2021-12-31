Узбекистан оказался в смертельных объятиях американской «дружбы»

Узбекистан наряду с Казахстаном становится стратегическим партнером для США и ключевой страной в деле возобновления американского военно-политического присутствия в Центральной Азии. Об этом говорит активизация встреч, консультаций и наращивание экономического и политического сотрудничества между Вашингтоном и Ташкентом.

Не случайно издание The Wall Street Journal, являющейся рупором Демократической партии, опубликовало статью «Друг, в котором нуждается Америка в Афганистане», где Узбекистан указан в качестве главного плацдарма по восстановлению американского влияния в регионе. При этом журналисты советуют Белому дому усиливать взаимодействие с руководством этой бывшей советской среднеазиатской республики, особенно в военной сфере.

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Понятно, что в Вашингтоне были озабочены тем, что после поспешного ухода из Афганистана, они так и не смогли создать свои военные базы в бывшей советской Средней Азии из-за жесткой позиции Москвы и Пекина, хотя Госдеп вёл активные переговоры со всеми администрациями президентов пяти республик.

И если Бишкек, Нур-Султан и Душанбе отказались на основании того, что они входят в оборонительный союз ОДКБ, то министерство обороны Узбекистана сослалось на нейтральный статус страны и свою военную доктрину, когда Пентагон предложил разместить антитеррористические силы быстрого реагирования. Но сейчас время уже прошло, и ситуация начала меняться.

Заявления The Wall Street Journal вовсе не случайны, и новая обработка Ташкента Вашингтоном началась еще с осени этого года, начиная с визитов конгрессменов США, о чем мы уже неоднократно писали в своих материалах. Но, похоже, что сейчас работа активизировалась настолько, что Вашингтон уже может с удовлетворением констатировать серьезное продвижение в этом направлении.

А дело как раз заключается в нейтральном статусе Узбекистана, который не входит ни в один из военных блоков, а учитывая гегемонистские амбиции руководства этой республики, стремящейся стать главной силой в регионе, возможность возвращения американских военных становится вполне реальной.

Это, в частности, выразилось в выступлении в Сенате высокопоставленного сотрудника Министерства обороны Колина Каля, который по теме развертывания военных подразделений США в постсоветской Средней Азии сказал следующее:

«У нас есть некоторые очень конкретные идеи, но на этот счет… это очень деликатно».

Колин Каль.

И наверняка он имел ввиду шантаж как средство давления на руководство республик, погрязших в коррупции и желающих сохранить свою абсолютную власть и возможность вывозить сырье на западные рынки.

Т Ташкент стоит в этом списке на одном из первых мест, тем более, что на территории Узбекистана уже были американские военные базы при Исламе Каримове, закрывшиеся после кровавых событий в Андижане в 2005-м. Но и после этого Пентагон и НАТО снабжали узбекскую армию бронетехникой, оборудованием и боеприпасами, да и сейчас младший офицерский корпус участвует в различных совместных учениях типа «Степной Орёл» и проходит обучение в сертифицированном центре Альянса «Казцент» в Караганде.

Но Шавкат Мизиёев должен понимать, что, появившись сейчас под видом осуществления «миротворческих миссий» и «защиты страны и всего региона от исламского терроризма» или в под маской новых «учебных центров» американцы направят все свои усилия для дестабилизации региона и соседнего Афганистана, в частности. Кроме того, их объекты станут притягательными для проведения ответных терактов со стороны различных экстремистских движений, созданных и финансируемых ЦРУ и АНБ.

Собственно, почва под это уже готовится услужливыми турками, выступающими в виде авангарда Северо-Атлантического Альянса и одновременно в качестве американской и британской агентуры. Так, объединенный спецназ Турции, Узбекистана и Пакистана провёл 10-дневные учения. Военные трех государств не только отточили свои умения, отрабатывая боевые навыки с 6 по 16 декабря, но тем самым вложили свою лепту в закладку фундамента будущей «Армии Турана», которую эксперты уже окрестили тюркским НАТО.

Создание Организации тюркских государств в Стамбуле как нового геополитического образования и блока также играет на руку Вашингтону, поскольку фактически Ташкент попадает в орбиту Анкары и уже не является нейтральным государством. Поэтому в расставленные дядей Сэмом сети руководство республики само плывёт с удвоенной энергией.

А пока помимо шантажа по раскрытию вывезенных активов правящей узбекской элиты, хранящихся в офшорных зонах и на Западе, происходит и элементарный подкуп Ташкента новыми кредитами, инвестиционными проектами. А это уже прокладывает дорогу и для американского капитала, стремящегося захватить бурно развивающийся рынок и промышленность республики.

Например, 13 декабря Узбекистан посетила делегация Соединенных Штатов Америки во главе с помощником государственного секретаря по Южной и Центральной Азии Дональдом Лу. Эмиссары из Вашингтона провели переговоры с заместителем премьер-министра и министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым по целому ряду вопросов экономического сотрудничества, обговорив планы по проникновению американских компаний.

Помощник государственного секретаря Дональд Лу и вице-премьер РУ Сардор Умурзаков.

В частности, предполагается провести в первой половине следующего года совместно с Американо-Узбекской торговой палатой (AUCC) бизнес-форум для представителей американского и узбекского деловых сообществ, а также «наращивание взаимодействия между Финансовой корпорацией международного развития США (DFC) и Фондом прямых инвестиций Узбекистана, имея в виду выработку механизмов совместной реализации инвестиционных проектов в Узбекистане».

Ташкент при этом рапортует о значительных успехах, так как товарооборот между странами вырос на 48,5%, а количество предприятий с американским капиталом в Узбекистане увеличилось в два раза. И сейчас американский бизнес интересует горнодобывающая и текстильная промышленность, химическая отрасль, сельское хозяйство и другие направления.

Позабавил и следующий пункт в официальном правительственном сообщении:

«Узбекская сторона приветствовала инициативу «Build Back Better World» (B3W) и выразила готовность к сотрудничеству в рамках данной инициативы по реализации перспективных совместных проектов в четырех ключевых областях: развитие возобновляемых источников энергии, цифровизация, здравоохранение и продвижение гендерного равенства».

То есть Узбекистан не только намерен развивать себе в ущерб «зелёную экономику», но еще и добиваться гендерного равенства и осуществления прав меньшинств на фоне либерализации отношения к мусульманским организациям, реабилитации басмачей и использования панисламизма в официальной идеологии государства. Впрочем, этот процесс исламизации также приветствовали в Вашингтоне, назвав это свободой совести и прав на вероисповедание.

Завершают этот парад военно-биологические объекты Пентагона, коих уже 12 в республике, и которые с большой уверенностью можно назвать военными базами США, а также активизация по всем фронтам USAID, который совместно с Агентством по уменьшению биологических угроз (DTRA) не только проводит совместные семинары, но и раздаёт направо и налево многочисленные гранты.

Помимо прочего USAID открыло в республике разрекламированный «Клуб качества», призванный якобы помогать развитию фармацевтической промышленности и местных фармацевтических производителей. На самом деле речь идёт о полном захвате узбекского рынка лекарств и создания кластера американских предприятий, куда уже вложено более 80 миллионов долларов. Еще ранее данное Агентство выделило правительству грант в размере 2,5 миллионов долларов на борьбу с COVID-19, а в прошлом году даже открыло отдельную двустороннюю миссию в Узбекистане.

Момент создания «Клуба качества» USAID.

Эта сетевая диверсионно-разведывательная структура Госдепа, также наряду с экономическим захватом страны, финансовым подкупом и шантажом верхушки, то же готовит базу под триумфальное возвращение американских военных. По сути сейчас происходит быстрое поглощение Ташкента, который вместе с Нур-Султаном становится главной опорой владычества Великобритании в регионе.

Какой можно сделать их этого вывод? США при участии Великобритании и Турции активно формирует из Узбекистана и Казахстана плацдарм для ведения подрывной деятельности на юге постсоветского пространства, а также для сдерживания России и Китая. Подобная угроза требует от Москвы и Пекина незамедлительных мер по нейтрализации такого усиления Запада в бывших советских среднеазиатских республиках, которое только ускорилось с образованием Организации тюркских государств.