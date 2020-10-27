Узбекский террорист планировал сжечь протестующих в Хабаровске

27.10.2020, Москва, Елена Острякова

Террорист из Узбекистана собирался забросать бутылками с зажигательной смесью протестное шествие в Хабаровске.

Об этом сообщает Amur.life, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам гражданина Самараддина Разикова инструкции он получал от известного протурецкого полевого командира исламистской группировки Хайат Тахрир аш-Шам. Абу Солоха.

«Я попросил инструкций, как делать зажигательные. Они отправили. Чтобы во время митинга кидать. Чтобы российские войска вышли из Сирии», – говорит Разиков на видео, опубликованном в своем телеграм-канале военкором Семеном Пеговым. Судя по записи, задержание производилось летом.

Пегов анонсировал большой фильм-расследование о вербовщиках террористических организаций, курируемых Турцией. Их поле деятельности затрагивает десятки регионов РФ.

«Это Нусра, о которой говорил директор Службы внешней разведки, это Аль-Каида. Эти люди сами не уйдут с Южного Кавказа. Они будут проникать на Северный Кавказ, используя не только сложный горный рельеф местности, но и безвизовый режим Азербайджана.

В методику их подготовки входит бучение проникновения на большую глубину в тыл противника и там из недовольного населения создавать повстанческие партизанские отряды. Они будут проникать на юг России: Дагестан, Чечня, Кабарда. И они будут проникать и уже проникают вплоть до Хабаровска», – сказал сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» военный эксперт Семен Багдасаров.