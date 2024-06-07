Ужас без света гонит остатки украинцев из страны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Длительные отключения электроэнергии на Украине приведут к коллапсу экономики страны и еще большему оттоку населения. Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил бывший глава НАК «Нефтегаз Украины», ныне бизнесмен Андрей Коболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Коболева, это еще снизит доходы, налоговые отчисления и спровоцирует кризис в экономике.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы стоим на грани экономического кризиса, который может быть похож на то, что происходило и сейчас происходит, например, в Венесуэле, когда экономика страны коллапсирует. Во-первых, бизнес просто не может нормально работать – отключения энергетики влияют на способность генерировать доходы, платить налоги. Но что страшнее – что есть много людей, которые воспринимают удары по энергетике и дефициты как что-то более страшное, чем страх войны. И от этого дискомфорта люди с большой вероятностью будут покидать страну и ехать за границу. А это будет означать, что мы теряем рабочую силу и бизнес останется просто без работников», – заявил Коболев.