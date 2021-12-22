«Ужас для коренного народа»: Муждабаев о крахе рупора меджлисовцев

22.12.2021  10:41 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Крым, Политика, Пропаганда, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Рупор запрещенного в России Меджлиса, телеканал ATR, принадлежащий коммерсанту Ленуру Ислямову, остановил вещание на Крым из-за недостатка финансирования.

Об этом говорится в заявлении администрации СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рупор запрещенного в России Меджлиса, телеканал ATR, принадлежащий коммерсанту Ленуру Ислямову, остановил вещание на...

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У телеканала сформировалась большая задолженность перед провайдером за спутниковое вещание, потому транслировать свои программы он теперь будет только в сети Интернет.

«В связи с существенным недофинансированием телеканала ATR в текущем году, коллектив не в состоянии оплатить задолженность, образовавшуюся за спутниковое вещание на временно оккупированную территорию Крыма… Мы продолжим вещать в YouTube, кабельных сетях Украины, в IPTV», – говорится в сообщении.

Замдиректора телеканала, бывший московский журналист Айдер Муждабаев, перебравшийся в Киев, где стал оголтелым русофобом-пропагандистом, в своем блоге обвинил в случившемся украинские власти, которые не заложили в бюджет финансирование телеканала, на что ранее тратилось порядка 50 миллионов долларов. По его словам, власти также отказываются выполнять взятые на себя обязательства в рамках ассоциации с ЕС, где прямо было прописано финансирование АТR.

«Весь этот действительно ужас для коренного народа Украины, который открыто борется за нее даже в длительной уже оккупации, происходит из-за того, что наша власть последовательно, в течение уже почти года, почему-то настойчиво не выполняет часть статьи 60 «Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной» от февраля этого года, где речь идет прямо об ATR», – написал Муждабаев.

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