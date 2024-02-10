Ужас от мобилизации на Западной Украине уже достигает масштабов психиатрии

Владимир Гладков.  
10.02.2024 09:54
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Если ещё осенью среди запросов в интернет-поисковиках на Украине было слово «контрнаступ», то сейчас – «мобилизация», которая становится экзистенциальным страхом особенно в западных областях страны.

Об этом говорили участники организованной порталом «Украина.ру» пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Если ещё осенью среди запросов в интернет-поисковиках на Украине было слово «контрнаступ», то сейчас...

Политический аналитик Олег Хавич привёл пару вопиющих примеров.

«Большинство роликов, которые показывают поимку людей на улице, из Западной Украины. Буквально на днях на Волыни в одном из полесских сёл с боем и наручниками сотрудники полиции и ТЦК задержали мужчину, сын которого находится в ВСУ на первой линии, это вызвало жесточайший резонанс. Несколько дней были стычки населения с этими военкомами. Задержали мужчину, ролик слили в сеть, на следующий день уже большее количество полицейских и военкомов приехали в это село, попытались устроить массовую облаву, получили отпор и уехали.

Несколько дней назад была совершенно дикая ситуация в Космаче, где женщины остановили автомобиль с женщиной и ребёнком, которую признали наводчицей ТЦК, что она наводит военкомов, где находятся мужчины. Женщину избили, ребёнку досталось», – рассказал Хавич.

Он отметил, что инцидент в Космаче – это даже уже не рациональная реакция, как в первом случае, а «свидетельство о некоторой внутренней истерике общества», которая может выплеснуться в совершенно неожиданном направлении.

«Это уже из области психиатрии ситуация. Мне это, скорее, напомнило бунты против первой мобилизации в декабре 2014-январе 2015 года, когда именно в этих карпатских районах Западной Украины происходили подобные стычки с тогдашними военкомами.

Всё больше появляются комментарии в стиле «это не наша война», потому что люди не понимают, зачем воевать за Донбасс, который ещё в 2015 году Киев вроде как соглашался отпустить в свободное плавание. А сейчас люди с Волыни, Галичины, Буковины должны гибнуть на востоке лично для них непонятно за что», – добавил политолог.

В свою очередь эксперт Института стран СНГ Иван Скориков согласился с таким определением ситуации.

«В украинских сегментах интернета в поисковых запросах слово «мобилизация» сейчас – слово номер один, кстати, на русском языке, которое вбивают в поисковик украинцы. Какое слово было ещё осенью прошлого года? Естественно, «контрнаступ».

Сейчас мобилизация – это уже экзистенциальный страх, это вопрос жизни и смерти, что показывают эти примеры из психиатрии, действительно, это не социология, а психиатрия», – поделился наблюдениями Скориков.

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