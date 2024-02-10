Ужас от мобилизации на Западной Украине уже достигает масштабов психиатрии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если ещё осенью среди запросов в интернет-поисковиках на Украине было слово «контрнаступ», то сейчас – «мобилизация», которая становится экзистенциальным страхом особенно в западных областях страны.

Об этом говорили участники организованной порталом «Украина.ру» пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Большинство роликов, которые показывают поимку людей на улице, из Западной Украины. Буквально на днях на Волыни в одном из полесских сёл с боем и наручниками сотрудники полиции и ТЦК задержали мужчину, сын которого находится в ВСУ на первой линии, это вызвало жесточайший резонанс. Несколько дней были стычки населения с этими военкомами. Задержали мужчину, ролик слили в сеть, на следующий день уже большее количество полицейских и военкомов приехали в это село, попытались устроить массовую облаву, получили отпор и уехали. Несколько дней назад была совершенно дикая ситуация в Космаче, где женщины остановили автомобиль с женщиной и ребёнком, которую признали наводчицей ТЦК, что она наводит военкомов, где находятся мужчины. Женщину избили, ребёнку досталось», – рассказал Хавич.

Политический аналитик Олег Хавич привёл пару вопиющих примеров.

Он отметил, что инцидент в Космаче – это даже уже не рациональная реакция, как в первом случае, а «свидетельство о некоторой внутренней истерике общества», которая может выплеснуться в совершенно неожиданном направлении.

«Это уже из области психиатрии ситуация. Мне это, скорее, напомнило бунты против первой мобилизации в декабре 2014-январе 2015 года, когда именно в этих карпатских районах Западной Украины происходили подобные стычки с тогдашними военкомами. Всё больше появляются комментарии в стиле «это не наша война», потому что люди не понимают, зачем воевать за Донбасс, который ещё в 2015 году Киев вроде как соглашался отпустить в свободное плавание. А сейчас люди с Волыни, Галичины, Буковины должны гибнуть на востоке лично для них непонятно за что», – добавил политолог.

В свою очередь эксперт Института стран СНГ Иван Скориков согласился с таким определением ситуации.

«В украинских сегментах интернета в поисковых запросах слово «мобилизация» сейчас – слово номер один, кстати, на русском языке, которое вбивают в поисковик украинцы. Какое слово было ещё осенью прошлого года? Естественно, «контрнаступ». Сейчас мобилизация – это уже экзистенциальный страх, это вопрос жизни и смерти, что показывают эти примеры из психиатрии, действительно, это не социология, а психиатрия», – поделился наблюдениями Скориков.