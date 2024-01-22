Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вашингтону пора прекратить верить тупой киевской пропаганде – и признать катастрофические потери ВСУ.

Об этом в ходе своего выступления в Ист-Бэй заявил бывший посол США в Саудовской Аравии, экс-советник главы Пентагона Час Фридман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Война во Вьетнаме должна была нас научить, что демократии проигрывают, когда отчётности заменяют на поддержку болельщиков, а правительство предпочитает собственную пропаганду правде о том, что происходит на поле боя. Единственный способ оценить успех или провал политики – это сопоставление с целями, для достижения которых она была разработана. Как участники войны на Украине справляются с достижением своих целей? Число жертв скрыто за интенсивной информационной войной. Единственная информация на Западе о погибших и раненных – это пропаганда из Киева, утверждающая, что огромное количество русских погибло, и не раскрывающая ничего о собственных потерях», – сказал Фридман.

Он подчеркнул, что и-за войны Украина уже потеряла, как минимум, треть своего населения.

«Однако известно, что 10% украинцев задействованы в Вооружённых силах, и 78% имеют родственников или друзей, которые были убиты или ранены. Оценивается, что пятьдесят тысяч украинцев прошли ампутацию. Для сравнения, во время Первой мировой войны, когда ампутация была стандартным лечением, только сорок одна тысяча британцев подверглись этой процедуре. Менее чем у двух тысяч американских ветеранов Афганистана и Ирака были ампутации. Большинство наблюдателей считают, что украинские войска понесли гораздо более тяжёлые потери, чем их российские противники. Сотни тысяч отдали свои жизни в защиту своей страны, и в попытках вернуть территории, оккупированные россиянами. Когда началась война, население Украины составляло около 41 миллионов человек. С тех пор она потеряла как минимум треть своего населения. Более шести миллионов нашли своё убежище на Западе, не менее двух миллионов – в России. Промышленность Украины была разрушена, её экономика – уничтожена. Как это часто бывает на войне, коррупция, которая давно является выдающейся чертой украинской политики, стала буйствовать», – подытожил дипломат.