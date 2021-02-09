«Ужасное поколение, балласт» – Дроздов излился новой порцией русофобского яда

09.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Аудитория запрещенных оппозиционных телеканалов 112, NewsOne и ZiK, которые считают пророссийскими, – это «балласт и неликвид, списанные люди».

Об этом в эфире 4 канала заявил одиозный львовский телеведущий, патологический русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это пропащие люди. Это списанные люди. Вся эта телевизионная аудитория этих псевдо каналов — это неликвид и балласт. Я на такой позиции стою и приглашаю вас встать на эту позицию… Это ужасное поколение. Это неоптимальное, непродуктивное, неэффективное, абсолютно балластное поколение», – заявил Дроздов.

Пропагандист также предложил всем недовольным закрытием телеканалов выучить «мову» и налепить вареников для боевиков на Донбассе.

«Почитай книжку, протри хрусталь, в крайнем случае, внукам подари желательно украинскую книгу, подпишись на ютуб-канал Остапа Дроздова, да в конце концов, старая дурная бабка, налепи вареники, если нечего делать, заморозь их и отправь нашим парням на передовую. В конце концов, возьми словарь и начни учить язык», – сказал телеведущий.