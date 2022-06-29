«Ужасный конец или ужас без конца»: почему для США выгодна капитуляция Киева

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Новости Украины

Полная победа российских сил в СВО на Украине спровоцирует для РФ и США целый ряд хитросплетений из выгод и уступок.

Об этом на страницах «Life Ru» пишет доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обратил внимание на заявление CNN о том, что в Белом доме уже обсуждают, насколько оправдана необходимость возвращения Украиной потерянных территорий перед перспективой включения их в состав России для завершения конфликта. При этом эксперт отметил, что большой вопрос ещё, где на тот момент США будут принуждать своих подопечных к миру – в Киеве или во Львове.

Если ещё несколько месяцев назад на Западе такое можно было услышать только от «путинских агентов» и «коллаборантов», то сейчас риторика «санкциями закидаем» или «Путин жестоко заплатит за войну» сменилась на сомнения, что будет, если СВО закончится расширением территорий России и поражением США.

Однако, указывает Мирзаян, с тезисом о фиаско американцев не всё однозначно. Есть другая сторона медали, где потенциальные потери США от поражения меркнут по сравнению с рядом выгод.

Среди таких выгод отмечается ослабление внешнеполитических возможностей РФ на дальних рубежах из-за необходимости сосредоточения основных сил на восстановление освобождённых территории и республик Донбасса. С другой стороны, это приведёт к усилению имперскости во внешней и внутренней политике России.

Однако и здесь американцы имеют свой интерес – они восстановят свой контроль над коллективным Западом. Эксперт пояснил, что нынешнее единство Запада и США – из-под палки, тогда как здесь в ЕС автоматически возродится исторический страх перед сильной Россией.

В то же время обратной стороной этого может стать ослабление позиций Вашингтона на постсоветском пространстве, однако здесь же открывается возможность вместо распыления сил сосредоточить все ресурсы на главном направлении США – сдерживании Китая.

Кроме того, эксперт считает, что ослабление на российской периферии позволит американцам не только больше внимания уделять Восточной Азии, но и хотя бы немного оттянуть от Китая Россию.

Также, по мнению Мирзаяна, ослабление влияния Вашингтона в странах, где для Москвы неприемлемо размещение американских ВС и провоцирования русофобии, приведёт к тому, что Кремль сможет вернуться к оптимальной для него стратегии по балансированию между Западом и Востоком.

Кроме того, возврат освобождённых Москвой украинских территорий и признание поражения Украины, приведёт к «резкому отрезвлению американских элит, исчезновению остатка тумана 90-х».

«Сенаторы, политологи и журналисты, выросшие в условиях американской однополярности, осознают, что возможности США отнюдь не беспредельны. Что период, когда США могли самовольно управлять миром, остался там, по ту сторону 24 февраля. И что настала пора привыкать к новой реальности, проводить более прагматичную политику. Иначе поражение будет неизбежным, но уже отнюдь не только поражение Украины», – подытожил Мирзаян.