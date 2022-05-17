Ужасы Харькова. «Охотники за микросхемами» и охотники за миллионами

Новости Украины

Четыре линии окопов, блиндажи, баррикады из мешков с песком, сваренные из трамвайных рельсов ежи. Проезжая часть улицы перегорожена «серпантином» из бетонных блоков. Одним концом опорный пункт упирается в Харьковский завод пищевых кислот. Вероятно, там тоже разместились военные. С другой стороны расположена жилая 24-этажка, страховка и комплект огневых точек на случай штурма города россиянами. Десяток автоматчиков проверяет документы. На баррикаде плакат «Телефоны в руках изымаются».

Все это не на окраине Харькова, а на полпути между окружной и центром, поперек улицы Клочковской, одной из главных транспортных магистралей города.

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Над опорным пунктом флаг, но не украинский «жовто-блакытный», а черно-красный флаг УПА. Националисты. Именно с ними придется иметь дело харьковчанам, которые массово возвращаются из эвакуации.

Кто-то вполне благополучно вселяется в родные дома и квартиры. Кто-то не досчитывается вещей и техники. Кого-то разворачивают на блокпостах, даже при наличии местной прописки. Кто-то обнаруживает в своем жилище военных, и дальше как повезет – в лучшем случае позволят убраться восвояси.

Александр, житель одного из микрорайонов Салтовки, считает, что в один день заново родился дважды.

Сначала при попытке войти в собственную квартиру его лицом в пол положили военные. Пока решали, что с ним делать (ни один из вариантов Александру не понравился), из глубины квартиры послышались крики. Военные поспешили на помощь побратимам, а задержанный быстро ретировался. Выскочив из подъезда, увидел, как из окна его квартиры на веревках спускают холодильник. И снова мужчине повезло – увлеченные грабежом «воины» упустили свидетеля.

«Я не знаю, плакать или смеяться. Это что было? Российская ДРГ похищает холодильники ради микросхем?!» – шутит Александр.

Переселенцы из области, хозяева отжатого военными жилья, люди из разрушенных домов и квартир… Жилищная проблема в Харькове встала достаточно остро.

По информации мэра Игоря Терехова, в министерстве социальной политики предлагают построить временное жилье для оставшихся без крыши над головой харьковчан… во Львове.

«Нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому я категорически против временного жилья. И не нужно ставить на Западной Украине модульные городки, потратив 30% средств, а то и больше, от того, что требует постоянное жилье. У нас есть проекты, ресурсы, возможность и строительные кадры. Поэтому давайте уже начинать строить. Нечего тянуть. Все хотят домой, особенно харьковчане. Харьков – город, который заслуживает особого отношения, поэтому я очень прошу услышать нас и стать на нашу сторону», – заявил Терехов во время встречи с заместителем Министра социальной политики Виталием Музыченко.

Редкий случай, когда с мэром трудно не согласиться. Конечно, не по поводу своевременности начала реконструкции Харькова, а по поводу модульных городков на Западной Украине. Львов, мягко говоря, не город мечты для подавляющего большинства харьковчан. Как бы громко ни кричали националисты о «Единой Украине», это другие язык, ментальность, образ жизни. Как следствие, это довольно враждебная по отношению к харьковчанам среда, что в полной мере успели ощутить многие вынужденные переселенцы.

У главы областной военной администрации идеи более адекватные, чем в минсоцполитики. Он отмечает, что в «студенческой столице» имеется множество не заполненных в настоящее время общежитий, да и модульные городки можно построить в самом Харькове.

А пока из метро в спешном порядке выселяют людей. На данный момент – в никуда, хотя Терехов утверждает, что переселенцы должны покинуть обжитые вагоны, но «могут пока остаться на станциях». Кем-то принято внезапное (и поэтому встревожившее харьковчан) решение запустить подземку уже через одну-две недели. По словам мэра, разрушения оказались гораздо меньше, «чем ожидалось».

Какое-то жилье нуждающиеся, вероятно, получат. С продовольствием сложнее. Как известно, президентский паек в харьковском варианте изрядно похудел по сравнению с перечнем, опубликованным Кабмином. А именно на 12 кг муки, 1 кг печенья, 1 литр подсолнечного масла. К тому же в первый день выдачи паек включал 2 пачки риса, впоследствии его заменили пшеничной крупой. Зато рис именно такой марки, именно в такой упаковке одновременно появился, в частности, в торговой сети АТБ.

Элементарный подсчет показывает, что на одном продуктовом наборе неустановленными лицами украдено как минимум 352 грн. Если президентскую гуманитарку получит хотя бы половина населения Харькова, «навар» составит 264 миллиона гривен (660 млн руб, или около $10 млн). В месяц.

В Харькове даже возникла версия, что именно к «распилу» президентской гуманитарки в город приезжала Юлия Тимошенко. Чтобы посодействовать перемещению части товара в АТБ. Во всяком случае, утверждают злые языки, другая причина визита «Воны» в Харьков (кроме, конечно, пиара) не просматривается. Правда, Юлия Владимировна официально отношения к торговой сети не имеет. У Нее вообще ничего своего нет… Тем не менее, как шутил в свое время «95 квартал», так не бывает, чтобы «такие бабки, а Вона ни при чем».

Между тем, получившие даже урезанный паек могут считать себя везунчиками. Волонтеры предупреждают, что очередь на майскую гумпомощь может подойти только в августе. А пока граждане могут приобрести точно такие же продукты за деньги. В частности, в сети АТБ.