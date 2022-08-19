«Ужасы оккупации»: Крым идет на рекорд по сбору винограда

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В этом году Крым ждет рекордный урожай винограда – более 125 тысяч тонн. За последние семь лет заложено 5,8 тысяч гектаров новых виноградников, которые вступают в период плодоношения и дают ежегодный прирост урожая на 20%, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В начале 80-х годов прошлого века в Крыму было более 84 тысяч гектаров виноградников. За годы нахождения в составе Украины площадь сократилась в пять раз до 16 тысяч гектаров, и большинство посадок нуждалось в омоложении.

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«Сейчас в Крыму порядка 21 тысяч гектаров виноградников, из них 17,5 тысяч гектаров — плодоносящие, – сообщила руководитель департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. – Валовой сбор винограда в 2021 году превысил 123 тысяч тонн, что на 22,5% больше, чем в 2020 году. Данный показатель стал рекордным за последние семь лет. Крым не пострадал от ливневых дождей так, как Кубань и Южный Дагестан в 2021 году. Сезон был сложный, затяжной, но мы ожидаем высокого качества красных вин».

В этом году на полуострове заложили порядка 800 гектаров новых посадок. Виноградарям компенсирую саму закладку саженцев, установку шпалеры, приобретение оборудования для модернизации своих мощностей и сельхозтехники.

Новые перспективы появились после возобновления Северо-Крымского канала, поскольку даже при капельном орошении воды для полива не хватало. Теперь ситуация изменилась, и при сохранении качества урожайность будет выше.

Эксперты Роскачества проводят аудит винодельческих предприятий Юга России, чтобы оценить потенциал винных регионов и отследить динамику общего уровня качества вин России.

Уже этой осенью эксперты проекта приступят к первым дегустациям российских вин, а в конце года Роскачество обнародует итоги масштабного исследования отечественных вин из российского винограда.