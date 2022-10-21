«Ужасы войны – лучшая прививка от свидомости» – донецкий социолог

Новости Украины

На фоне нынешних криков о бесчеловечности обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и страдающих киевлянах, многие забыли, как украинцы глумились и злорадствовали, когда в 2014 году город Луганск несколько месяцев был без света, воды, канализации, находясь в полном окружении при постоянных обстрелах.

Об этом в своём видеоблоге заявил донецкий социолог Денис Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удары продолжаются, ночью очередной прилет по Криворожской ТЭЦ. То есть добивают. В общем-то, если посмотреть на географию этих ударов, все тепловые электростанции, все крупнейшие ТЭЦ за последние вот эти дни подверглись тому или иному воздействию. Если не получилось с первого раза, настает второй, третий, раз за разом. Что говорит о том, что явно стоит задача, чтобы они «вышли из чата», – сказал социолог.

При этом он добавил, что как бы это неоднозначно ни звучало, такие меры и даже их ужесточение благотворно отразится на украинском обществе.\

«Для того, чтобы в будущем мы получили некую прививку от этого всего (не только это касается украинского общества, но и российского), ужасы войны должны проявиться значительно сильнее чем сейчас. Это звучит, конечно, диковато, но, похоже, без этого, к сожалению, нельзя. Потому что эти люди, не только они, даже те, кто, хатоскрайники, даже многие, которые в общем-то нормально, адекватно ко всему относятся, они пропустили вот такой момент, который очень сильно подзабылся. Несколько простых примеров. Я сам только недавно вспомнил, все говорят там про Крым в 2015 году, действительно завалили опоры, глумились, в общем-то и радовались всему этому. Но был еще пример гораздо хуже. Этот пример – это Луганск 2014 года, конец июля-августа. Если кто не помнит, то я напомню, что там произошло. Обрубили все – не было электричества, не было воды, не работала канализация, ни хрена не работало на протяжении трех месяцев. И при этом, это не просто чего-то отключили какие-то негодяи. При этом город находился в окружении и подвергался беспощадным обстрелам. Существует карта того времени, на которой легко можно понять, что не было места в городе, которое было бы хоть как-то безопасное. И я помню хорошо настроение тогдашние. Ну, что типа вот-вот, сейчас дожмем, в принципе, им конец. Даже те, кто понимал, что то, что происходит практически геноцид по сути, что да, это типа геноцид, но сейчас чуть-чуть мы их догеноцидим, и все кончится, и все будет хорошо. «Хорошо» – не получилось», – напомнил Селезнев.