02.06.2018

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Уже через год Россия отправит Украину в экономический нокдаун

Российский транзит газа через Украину уже через год сократится на 32 млрд кубометров за счет запуска газопровода «Турецкий поток».

Об этом сегодня в украинском еженедельнике «Зеркало недели» пишет чрезвычайный и полномочный посол Украины Сергей Корсунский.

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«Турецкая компания «Боташ» и российский «Газпром» подписали соглашение о строительстве наземной инфраструктуры второй нитки «Турецкого потока», которая призвана доставить российский газ в Европу. Первая нитка такого же объема, о которой давно говорили Путин и Эрдоган, уже построена. Стратегический партнер Украины Турция давно и плотно работает с Россией», – пишет Корсунский.

Он с горечью констатирует, что если в случае с «Северным потоком-2» еще «есть надежда на непримиримую позицию США», то в ситуации с «Турецким потоком» «никто и ничто не сможет помешать «пересыханию» Балканского маршрута».

«Турция не поддерживает санкции против России, хотя, конечно же, не признает аннексию Крыма. Неспособность ЕС остановить «Северный поток-2» и активное участие в этом проекте европейских компаний являются одними из аргументов, которые выдвигает Турция, обосновывая реализацию «Турецкого потока», – пишет Корсунский.