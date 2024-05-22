«Уже формируются группы» – в Киеве указывают на всплеск бунтарских настроений
Из-за тотальной могилизации, наплевательского отношения к ветеранам-инвалидам и всеобщей нищеты на Украине формируются бунтарские группы недовольных.
Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы имеем дело уже с началом пока стихийных, локализованных социальных групп, бунтарски настроенных. Они разнородны, они объединяются по разным интересам. Например, социальная группа матерей, жён и подруг военнообязанных и военнослужащих», – сказал Ермолаев.
Он подчеркнул, что бунтуют и другие категории населения.
«Но бунтуют не только женщины в связи с мобилизацией, бунтуют и нищие с нарушением прав своих.
Мужчин, своих мужей, братьев, которые либо пострадали на войне и не получают должного ухода, должной поддержки, либо не получают выплат, либо их несправедливо продолжают привлекать на фронт, хотя они уже получили ранения. У нас уже много разных случаев, но все они вызывают одну и ту же реакцию – протест», – добавил он.
Спасибо!
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