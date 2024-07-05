«Уже к концу недели» – на канале Зе-пропагандистки печально заговорили о досрочном уходе Байдена

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Президент США Джо Байден после позора на дебатах со своим конкурентом на предвыборной гонке Дональдом Трампом может исправить ситуацию только всплеском медиа-активности, однако физических сил у него на это уже нет.

Об этом в эфире канала киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил исполнительный директор американской НКО Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это было очень печально, я смотрел эти дебаты, к сожалению, это было стыдно. Думаю, что большинству американцев стыдно, что весь мир смотрел на Америку, на эти дебаты. Трамп уже впереди Байдена где-то на 7 очков, но думаю, что это не навечно, потому что я думаю, что к концу следующей недели, максимум через неделю Байден уйдёт», – сказал Эпштейн.

Мосейчук поспешила возразить, что сам Байден говорил, что никуда не собирается уходить.



«Он это публично говорит. Я персонально говорил с некоторыми членами нашего Конгресса, которые публично говорят – всё нормально, ничего не будет, а потом, когда они со мной разговаривают – конечно, Байден должен уйти, мы сейчас планируем и думаем – как. Думаю, 60% что он уйдёт, у него выбора нет. «Нью-Йорк Таймс» сказала, что он должен уйти, большие доноры начали говорить, что он должен уйти, и самое главное, левый центр, демократические группы говорят, что он должен уйти. Единственно, что он может сделать, чтобы остаться, это делать такие интервью, выходить делать дебаты и т.д. Я-то считаю, что Байден был нормальным президентом, но, к сожалению, он не в физическом состоянии, чтобы делать эти интервью, эти дебаты», – горевал американец.