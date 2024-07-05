«Уже к концу недели» – на канале Зе-пропагандистки печально заговорили о досрочном уходе Байдена

Вадим Москаленко.  
05.07.2024 18:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США Джо Байден после позора на дебатах со своим конкурентом на предвыборной гонке Дональдом Трампом может исправить ситуацию только всплеском медиа-активности, однако физических сил у него на это уже нет.

Об этом в эфире канала киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил исполнительный директор американской НКО Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Джо Байден после позора на дебатах со своим конкурентом на предвыборной гонке...

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«Это было очень печально, я смотрел эти дебаты, к сожалению, это было стыдно. Думаю, что большинству американцев стыдно, что весь мир смотрел на Америку, на эти дебаты. Трамп уже впереди Байдена где-то на 7 очков, но думаю, что это не навечно, потому что я думаю, что к концу следующей недели, максимум через неделю Байден уйдёт», – сказал Эпштейн.

Мосейчук поспешила возразить, что сам Байден говорил, что никуда не собирается уходить.

«Он это публично говорит. Я персонально говорил с некоторыми членами нашего Конгресса, которые публично говорят – всё нормально, ничего не будет, а потом, когда они со мной разговаривают – конечно, Байден должен уйти, мы сейчас планируем и думаем – как.

Думаю, 60% что он уйдёт, у него выбора нет. «Нью-Йорк Таймс» сказала, что он должен уйти, большие доноры начали говорить, что он должен уйти, и самое главное, левый центр, демократические группы говорят, что он должен уйти.

Единственно, что он может сделать, чтобы остаться, это делать такие интервью, выходить делать дебаты и т.д. Я-то считаю, что Байден был нормальным президентом, но, к сожалению, он не в физическом состоянии, чтобы делать эти интервью, эти дебаты», – горевал американец.

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